La empresa Netflix aclaró los mensajes que en la última semana Blockbuster había publicado en redes sociales, anunciando que lanzará una serie enfocada en la extinta tienda de arriendo de videojuegos y películas.

Recordemos que el pasado 27 de julio la empresa de arriendo y venta de películas reactivó su cuenta de Twitter y compartió un peculiar mensaje: “Regresamos desde la tumba”.

We're back from the grave… pic.twitter.com/CT3yHr9EKA

— Blockbuster (@blockbuster) July 22, 2022