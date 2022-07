Tras el cese de sus operaciones en 2014, recientemente los rumores apuntaban a que la compañía Blockbuster, conocida en el mundo por alquilar películas en los 80, 90 y principios de los 2000, podría regresar al mercado. Y hace pocos días reactivaron su cuenta de Twitter con el mensaje: “regresamos desde la tumba”.

A partir de allí han publicado una serie de tuits que mantienen alerta a los nostálgicos de los DVD’s, aunque no han entregado grandes detalles de cuál sería su nueva estrategia. En 2021 se rumoreaba que podrían regresar como un servicio de streaming.

Estas suposiciones habían surgido a raíz de que una compañía anónima planeaba comprar los derechos para abrir una app de streaming usando el nombre y la estética de la franquicia. Sin embargo, no se han reportado detalles oficiales sobre estos planes.

We're back from the grave… pic.twitter.com/CT3yHr9EKA

Tras el primer tuit desde la cuenta oficial de Blockbuster este año, publicaron otro sobre una película de Jennifer Lopez y Ben Affleck, referenciando el retorno de su relación. Además, también mencionaron los NFT, generando así expectativas de que la franquicia podría volver en este formato.

De hecho, según informa el portal Retail Tech Innovation Hub, una empresa autónoma relacionada con las criptomonedas también había intentado adquirir sus derechos en 2021. Pero sus actuales dueños, Dish Network, rechazaron la oferta.

Trying to calculate how many times NFTs have been mentioned today pic.twitter.com/sAhL7BLkog

— Blockbuster (@blockbuster) July 22, 2022