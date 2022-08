Durante la jornada de este lunes 22 de agosto, la plataforma de streaming, Disney+, anunció algunos de los estrenos de septiembre, entre los que se incluyen el nuevo live action de “Pinocchio” y una nueva serie de “Cars”.

De acuerdo al anuncio hecho por medio de sus redes sociales, al menos 15 producciones se sumarán al catálogo, a contar del próximo mes, donde también destaca “Thor: Love and Thunder”.

Estrenos de Disney+ para septiembre

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Disney+ anunció algunos de los estrenos que estarán disponibles a contar del próximo 8 de septiembre.

Entre las producciones, destaca la nueva serie, “Cars on the Road”, que contará, una vez más, con Owen Wilson en la voz de Rayo McQueen.

De igual modo, el live action de Pinocchio será parte del catálogo, a contar de la fecha mencionada. En la película, Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans y Joseph Gordon-Levitt son parte de las actuaciones y de las voces.

Otros lanzamientos destacados

De igual modo, a contar de septiembre en Disney+, se podrán ver algunas producciones como: “Dancing with the Stars” o “Epic Adventures with Bertie Gregory”, un documental de National Geographic.

También se estrenará “Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return”, el making-of de la última serie del universo de Star Wars. Esta contará con la participación de Ewan McGregor y Hayden Christensen.

Por último, también se hizo hincapié en los nuevos capítulos de “She-Hulk”, la serie de Marvel que se estrenó recientemente, en agosto.