El actor Joseph Quinn confesó que fue detenido en un aeropuerto de EE.UU y luego liberado gracias a que un oficial de policía, fan de “Stranger Things 4”, lo reconoció por su papel de Eddie Munson.

La anécdota la relató el propio intérprete en diálogo con “The Tonight Show”, donde aseguró que casi pierde la entrevista luego que fuera detenido por el Departamento de Inmigración justamente cuando se dirigía al estudio de TV.

“Casi no lo logro. Me llevaron a, supongo, una celda subterránea. Y me pidieron que esperara allí, durante unos 20 minutos”, contó Joseph Quinn sobre sus momentos como detenido.

“Luego me llamaron a un escritorio donde alguien me preguntó: ‘¿Qué está haciendo en los Estados Unidos, señor?’. Le dije: ‘En realidad estoy aquí para reunirme con Jimmy Fallon en ‘The Tonight Show’. Y no me creyó”, agregó.

El artista pudo salir de la incómoda situación sólo cuando un segundo oficial de Inmigración lo reconoció. “Uno de sus colegas lo miró, me miró a mí y le dijo: ‘¡Deja a Eddie en paz!’”, contó.

“Después dijo: ‘Es Eddie de ‘Stranger Things”. Y él: ‘¿Eres Eddie Munson?"”, añadió, para asombro de Jimmy Fallon. “¿Vuelves la próxima temporada?”, le preguntó de inmediato uno de los oficiales. “Yo estaba como, ‘no sé’, y él dijo, ‘más te vale’. Y me dio mi pasaporte”, recordó.

Eddie Munson, el rol que interpretó Quinn en la trama de Netflix, se convirtió este año en uno de los personajes más queridos de “Stranger Things 4”. Antes de su arribo a la serie, Quinn trabajó en producciones de la BBC como “Dickensian” y “Howards End”.

Por ahora, la producción alista su quinta y última temporada, aún sin fecha de estreno. “Los personajes ya estarán en acción, tendrán un objetivo y un impulso, y creo que eso hará que la temporada se sienta realmente diferente”, dijo uno de sus creadores, Matt DufJofer.