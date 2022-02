Disney ha sorprendido al mundo una vez más con una exitosa película animada inspirada en una cultura Latinoamericana. Se trata de Encanto una producción que narra las aventuras de la familia Madrigal y que ha sido aclamada por fanáticos de todo el mundo.

A sido tal el revuelo que ha causado, que recientemente la pegadiza banda sonora de la cinta se posicionó en el primer puesto de la prestigiosa lista Billboard Hot 100.

De hecho, la canción No se habla de Bruno acumula más de 35 millones de reproducciones y se ha convertido en la más escuchada de una película animada de Disney en los últimos 26 años. Incluso, superó el récord anterior de Let It Go (Frozen) y a A Whole New World (Aladdin).

También, la enorme cantidad de referencias a la cultura colombiana se convirtió en el sello característico de la producción. Tanto así que National Geographic realizó El encanto de nuestras raíces, una serie de cortos documentales sobre las comunidades de artesanos colombianos que inspiraron la película.

Bajo este contexto, BioBioChile conversó con Olga Lucía Vives, cantante colombiana que dio voz en español de Mirabel Madrigal, el personaje principal de la producción.

Para la joven artista trabajar con Disney ha sido uno de sus desafíos más grandes, pero a la vez se convirtió en un experiencia que anhelaba cumplir y que jamás olvidará. “Fue increíble porque me hicieron sentir como si fuera parte de su familia Disney”, comentó.

Un reflejo de la cultura colombiana

Para crear la película los productores realizaron un viaje de investigación a Colombia para empaparse de la diversidad cultural, maravillas naturales, tradiciones y costumbres de la nación cafetera.

Al respecto, Vives señaló que se siente bastante orgullosa de su país y la forma en que fue representado en la cinta animada.

“Yo me soñaba con trabajar en alguna producción de Disney y no pasó en cualquiera, sino que en una que me hace sentir tan identificada; en la que reflejan a mi país de una manera tan positiva, genuina y real”, expresó la joven.

“Muchas veces se escuchan otras cosas sobre Colombia y es bonito que las personas conozcan la realidad de cómo se vive la cultura, la alegría de la gente y muchas otras cosas más específicas de nosotros”, agregó.

No es primera vez que la compañía cinematográfica representa la cultura de una nación latina en una de sus producciones. Anteriormente fue México con la afamada película Coco.

En el caso de Encanto, los realizadores incluyeron numerosos detalles en cada uno de los cuadro. Sumado a los coloridos paisajes, fue la enorme y variada biodiversidad que caracteriza a Colombia la que ambientó cada una de las escenas de la cinta.

“La cultura colombiana está reflejada, pero las diferentes regiones de nuestro país tienen diferentes artesanías o comidas e incluyeron todo de cada una de ellas. Es impresionante cuando les dijeron ‘pero, ¿Qué les faltó mostrar?’, creo que ellos dijeron un cóndor”, mencionó la artista.

Una exitosa banda sonora

La película se estrenó oficialmente el pasado 25 de diciembre, desde entonces la historia de la familia Madrigal y la contagiosa banda sonora han conectado con la audiencia tanto en cines como en la plataforma de streaming Disney Plus.

Una de las canciones más famosas del soundtrack “No se hable de Bruno” fue escrita por el aclamado compositor Lin-Manuel Miranda. La mayor parte de la canción es interpretada por los artistas colombianos Carolina Gaitán y Mauro Castillo, quienes hacen las voces de Pepa y Félix en Encanto.

“Está número uno en absolutamente todos lados, mi favorita es la versión en español. Es la canción en que Mirabel menos canta, pero es que tiene el sello Lin Manuel Miranda, me encanta, yo soy fans de él desde los 13 años”, confesó la joven artista.

Por su parte, Olga Lucía Vives entonó la versión en español de “La familia Madrigal“, una de las principales piezas musical de la película que describe a cada uno de los personajes y sus dones.

“Yo pensé que iba ser muy fácil porque soy cantante, decía pues ‘es algo que hago todos los días’, estaba súper confiada, pero me pareció mucho más difícil grabar la parte cantada que la parte hablada ya que es muy diferente a como yo lo hago”, contó la joven.

Asimismo, la artista explicó la enorme cantidad de detalles técnicos e interpretativos que tuvo aprender para realizar el doblaje de su personaje, “fue un reto y me gustó mucho como quedó”, expresó.

Anécdotas detrás del micrófono

En la producción de Encanto participaron reconocidos artistas colombianos como cantante Sebastián Yatra y el rey del vallenato Carlos Vives. Este último es familiar de Olga Lucia y durante el trabajo en la cinta vivió una divertida anécdota con el compositor.

“Como esto es un proyecto tan grande hay mucha confidencialidad al momento de hacer las cosas, entonces cuando yo quedé de Mirabel, ya era público que Carlos Vives iba a cantar, pero yo no sabía quién iba a doblar las otras voces. Tampoco sabía que Yatra iba a participar, así que todo fue una sorpresa”, explicó.

“Me acuerdo que antes de anunciar que yo iba a ser la voz de Mirabel, Claudia, la esposa de Carlos, le escribió a mi papá diciendo ‘Olga está en Encanto ¿verdad?, estaba viendo los créditos de la película con Carlos y la vi’, ella se enteró así antes que todo el mundo”, recordó entre risas la joven.

Sin duda alguna, esta producción se a transformado en un éxito para Disney. Tanto así, que en la última edición de los Globos de Oro, la producción obtuvo el galardón a ‘Mejor película animada’.

También está nominada a los prestigiosos Premios Bafta, otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas, y tiene grandes posibilidades de obtener más de una nominación en los Premios Oscar.