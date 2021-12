Algo clásico que se vive a final de cada año, es rememorar las canciones, series o tendencias que pasaron en los últimos meses. Para sumarse a el adiós del 2021, Twitter dio su lista de lo más mencionado en Chile en esta vuelta al sol, donde habla además de políticos e influencers, sobre las películas, series y artistas más populares.

Su resumen fue dividido en diferentes categorías, donde se destacó las películas más mencionadas del año. En ellas, prima el Snyder Cut de Justice League, seguido por la próxima a estrenar Spider-Man: No Way Home.

La versión de Zack Snyder de La Liga de la Justicia se estrenó en marzo de este año y, a diferencia de la versión lanzada en 2017, esta entrega de más de cuatro horas tuvo una gran acogida por parte de los fanáticos, a tal punto muchos fans pidieron a Warner Bros. que restauren el Universo Extendido de DC (DCEU) como fue creado por el director y productor de la cinta.

Sin embargo, fue el propio Snyder quien aseguró que no hay interés en su visión de los héroes de DC.

Por su parte, con sólo su único trailer al aire y su estreno agendado para la próxima semana, Spider-Man: No Way Home se llevó el segundo lugar de lo más mencionado al ser una de las películas más esperadas del año.

Este tercer filme del Hombre Araña en el MCU será una continuación directa del segundo, Spider-Man: Far From Home (Spider-Man: Lejos de casa), estrenado en 2019, en cuyo final es revelada públicamente la identidad de Peter Parker.

A estas cintas le siguen más héroes de Marvel como Eternals y Black Widow. También figura Godzilla vs Kong y el documental Blackpink: Light Up the Sky.