El Bayer Leverkusen batió con autoridad este jueves a AS Roma (0-2) en el Estadio Olímpico de la capital italiana, en un duelo marcado por un error defensivo de Karsdop que facilitó la ventaja de un Xabi Alonso que acarIcia con este resultado la final de Europa League.

El ‘Neverloser’, apodo que recibe últimamente el combinado de la aspirina, no necesitó esta vez esperar a los minutos finales para mantener su condición de invicto: supo aguantar cuando le tocó y aprovechó su superioridad para vengarse de lo sucedido la pasada campaña, cuando cayeron eliminados ante Roma en la misma ronda.

Todo el trabajo del cuadro local se fue al garete tras el error clamoroso de Karsdop en defensa en el minuto 28. El lateral neerlandés regaló el balón a Grimaldo en el propio área intentando ceder a Svilar y Wirtz, solo contra el meta serbio, abrió el marcador a placer tras la asistencia del español.

Ahí despertó el Leverkusen, que pasó a dominar con autoridad el resto de la primera mitad. Impulso que se mantuvo en los inicios de la segunda mitad y que a punto estuvo de materializarse en gol con un remate de cabeza de Cristante en un saque de esquina.

Y entre idas y venidas sin ningún tipo de trascendencia entre unos y otros, transiciones inefectivas y errores no forzados, Andrich decidió que ya era suficiente. Recibió en la frontal del área y la puso en la escuadra. Imparable para Svilar.

No pudo reaccionar el Roma ante el golpe encajado y vio cómo el sueño de conseguir la tercera final europea seguida, la segunda consecutiva de esta competición, prácticamente se esfumó. Xabi Alonso y su Leverkusen se tomaron la venganza del año pasado y acarician la final en una temporada histórica.

Olympique de Marsella y Atalanta empataron 1-1 en el partido de ida de su semifinal de la Europa League, en la que el cuadro local intentó a fondo, pero sin éxito, lograr una ventaja para el encuentro de vuelta en Bérgamo que decidirá el finalista.

Empujados por su entusiasta hinchada, que sueña con su sexta final europea y su primer título continental desde que logró la Copa de Europa en 1993, los locales apuraron sus posibilidades y tal vez merecieron más, pero su delantera careció de la puntería necesaria ante el buen orden italiano.

El Marsella salió ambicioso pero sin mordiente, y fueron los italianos quienes golpearon primero, con un gol de su figura Gianluca Scamacca en el minuto 11, en lo que fue su sexto tanto de la temporada en competición europea.

Un preciso pase del neerlandés Koopmeiners encontró a Scamacca totalmente solo, tras un tremendo fallo de marcaje del panameño Murillo, que el italiano aprovechó para lanzar un potente tiro cruzado con su pierna derecha al que no pudo llegar el guardameta español Pau López.

Fue un defensa central, Chancel Mbemba, quien igualó el marcador para el Marsella.

Tras un saque de esquina, Mbemba lanzó un preciso disparo con el interior de su pie derecho que trazó una parábola de 25 metros antes de tocar un poste y entrar en las mallas del portero argentino Juan Musso. El Vélodrome comenzó a delirar y a soñar con la hazaña.

El Marsella salió fuerte en la segunda parte y Aubameyang probó a Musso ya en el minuto 47, aunque el meta argentino blocó con seguridad su disparo. El local se hizo poco a poco con el control del balón, gracias a un centro del campo más agresivo, y un gol de Sarr (64′) anulado por fuera de juego en el inicio de la jugada.

Atalanta se hizo con la pelota en los últimos minutos y se esmeró en mantenerlo para evitar que el Marsella generara ocasiones. Al final, tablas y la semifinal se decidirá el jueves 9 de mayo en Italia.

All to play for in the second-leg 🔜#UEL pic.twitter.com/77IyyYRWXr

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 2, 2024