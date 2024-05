Carla Jara desmiente haber amenazado a Kaminski con "filtración de audios" previo a entrevista en PH

Francisco Kaminski estará este domingo en un nuevo y especial capítulo de “Podemos Hablar“, instancia donde entregará su versión del polémico quiebre con su ahora expareja, Carla Jara.

Respecto a ello, en el programa “Que te lo digo“, el periodista Sergio Rojas aseguró que Jara había advertido a Kaminski con la exhibición de audios y/o mensajes que “sepultarían su carrera” si se atrevía a mentir en su relato del domingo.

“Lo que diga Francisco podría ser su condena televisiva“, señaló el comunicador, información que fue replicada por varios medios, y que hoy fue desmentida por la exMekano a través de redes sociales.

Carla Jara desmiente amenazas a Kaminski

“Oye inventan tantas cosas, yo no he advertido a nadie, no crean todo lo que dicen los programas de farándula!“, comentó Jara en una publicación de un medio que había difundido lo anunciado por Rojas en su programa de farándula.

Cabe agregar que durante los últimos días, y tras confirmarse la participación de Kaminski en PH, se había especulado también que el animador y locutor radial había llegado a un millonario acuerdo con el canal.

En concreto, fue Sergio Marabolí quien aseguró en el programa “Sígueme” que la cifra negociada era similar a lo que habría cobrado la exMekano por su entrevista. El mismo periodista había aseverado que Jara habría recibido 12 millones de pesos por su conversación con Julio César Rodríguez.

Sin embargo, ninguno de los involucrados se refirió (o confirmó) tal información. Lo que sí hizo Carla, y que dejó en evidencia en redes, fue negar la supuesta advertencia que le habría hecho a su expareja.