Mauricio Pinilla será uno de los invitados presentes en el próximo capítulo de “Podemos Hablar“, programa de conversación donde se referirá a la vez en que estuvo internado a causa de su salud mental y emocional el 2023.

BioBioChile pudo acceder a un adelanto del episodio, donde Pinilla señalará que estuvo con un problema emocional grande que lo había alejado bastante de sus niños: “Quería acercarme a ellos. Teniendo una relación (refiriéndose a cuando estuvo con Gala Caldirola) no podía cumplir con ese rol”.

Sobre su internación en sí, Mauricio se sincerará al revelar que había sido una decisión súper importante.

Mauricio Pinilla por la vez en que estuvo internado por estrés

“Me sentía como desconectado de los lazos afectivos con mis niños, entré en una fuerte depresión, lo único que hacía era salir a trabajar y llegar a mi casa a encerrarme” detallará el deportista.

En la misma línea, Mauricio revelará que Dios lo ayudó a tomar tal determinación: “Dios me iluminó y me dijo Mauro, de esta no vas a salir solo, asesórate con un especialista”. Así, el futbolista decidió internarse en una clínica para recibir el apoyo emocional y psicológico que necesitaba.

Gisella Gallardo, quien también estará presente en el capítulo, confesará lo difícil que fue para ella dicho proceso de su exmarido: “Tenía que yo sostener a mis niños y aparte apoyar a Mauricio, que para mí es una preocupación, un tema, porque quiero que esté bien”.

“Lo voy a apoyar toda mi vida, todo lo que pueda, lo que necesite y mientras se pueda”, agregará la exTop Chef.

En la instancia, Julio César Rodríguez le preguntará al exmatrimonio en qué estado está su relación, a lo que Gallardo responderá que son como hermanos y amigos al mismo tiempo. “Somos muy buenos papás, según mi opinión, y la verdad es que somos como hermanos”, manifestará.