Los Indiana Pacers, con una actuación magnífica de T.J. McConnell y Obi Toppin, aplastaron este jueves por 120-98 a unos Milwaukee Bucks que quedaron eliminados en la primera ronda (4-2) sin poder contar con el lesionado Giannis Antetokounmpo en el ‘playoff’.

Las lesiones se presentarán como atenuante, pero aun así resultará difícil de justificar el rotundo fracaso de estos Bucks que, antes de empezar la temporada, eran el gran aspirante en el Este junto a los Boston Celtics y uno de los principales candidatos al anillo.

Todo eran sonrisas e ilusión en septiembre con el fichaje de un Damian Lillard que debía formar una dupla letal con Antetokounmpo.

