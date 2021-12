Este lunes se publicó la lista de series nominadas para los Critics Choice Awards 2022. Los premios, que están en manos de los críticos más importantes de Estados Unidos, revelaron que HBO Max superó en las preferencias a la plataforma de Netflix, además, mostraron la primera participación de Marvel por una de sus series.

Se trata de Wandavision, serie original de Disney+ y Marvel enfocada en la vida de la Bruja Escarlata, y Vision luego de los eventos de Avengers: Endgame. La producción está en cuatro categorías.

Entre estas, la ficción competirá por la estatuilla a Mejor Serie Limitada con Dopesick (Hulu), Dr. Death (Peacock), It’s a Sin (HBO Max), Maid (Netflix), Mare of Easttown (HBO), Midnight Mass (Netflix) y The Underground Railroad (Amazon Prime Video).

Alrededor de la serie, la actriz Kathryn Hahn fue nominada a Mejor Actriz de Reparto; a la vez que Paul Bettany y Elizabeth Olsen a Mejor Actor y Mejor Actriz, respectivamente.

Congratulations to the cast and crew of Marvel Studios’ #WandaVision on their four #CriticsChoice Awards nominations including Best Limited Series! pic.twitter.com/nqbTjTIvbE

— WandaVision (@wandavision) December 6, 2021