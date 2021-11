El tema que anuncia a la bruja Agatha Harkness, "Agatha All Along" está compitiendo por el gramófono a la Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

Además de ser la primera serie de Marvel, Wandavision trajo una nueva primera vez para sus creadores: una nominación a los Grammy.

Estos premios buscan reconocer las mejores canciones, composiciones y artistas del año que hayan surgido desde el 1 de septiembre del 2020 hasta el 30 de septiembre de este año.

Pero no sólo son temas que escuchas en la radio, si no que también incluyen melodías de series o películas que simplemente, quedaron en la cabeza del público.

Ese es el caso de Agatha All Along, canción con la que se revela que la fiel vecina y cómplice de Wanda, Agnes, es en realidad la bruja Agatha Harkness.

El tema original de la serie competirá por el premio a la Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

En ella, la serie WandaVision será la única nominada en la categoría, enfrentándose a películas como Inside con el tema All Eyes on Me, el documental de P!nk, All I Know So Far, con la canción del mismo nombre.

También están en esa categoría las cintas Judas and The Black Mesiah con Fight For You, Respect con Here I Am y Speak Now de One Night In Miami.

🎉 Congratulations 64th #GRAMMYs Best Song Written For Visual Media nominees: Kristen Anderson-Lopez (@Lyrikris10) & Robert Lopez featuring Kathryn Hahn & Eric Bradley & Greg Whipple & Jasper Randall & Gerald White, @boburnham, @pink, @HERMusicx, @IAMJHUD, and @leslieodomjr. — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 23, 2021

La serie Wandavision fue bien recibida por la crítica especializada y los fans. Esta logró tener 23 nominaciones a los premos Emmy, ganando tres de ellos.

Debido a su éxito, hace unas semanas Disney+ confirmó que realizarán un spin-off con Kathryn Hahn retomando su papel de Agatha en Agatha: House of Harkness.