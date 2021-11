El célebre director de "Alien, el octavo pasajero", "Gladiador" y Blade Runner", entre otras, no tuvo filtro para definir al género que predomina en las multisalas de cine.

Controversia han causado los recientes dichos del afamado director Ridley Scott (“Alien, el octavo pasajero”, “Blade Runner”, “Prometeo”) contra el género cinematográfico predominante en las multisalas de cine: las películas de superhéroes, cuyos títulos definió como “jodidamente aburridos, como la mierda”.

El cineasta compartió su parece en una entrevista con el portal Deadline en el marco de la promoción de su nuevo filme, “House of Gucci”, donde al advertir que la conversación iba a girar en torno a los superhéroes, señaló: “Los aplastaré. Son jodidamente aburridos, como la mierda”.

“Sus guiones no son nada buenos. Creo que he hecho tres grandes películas de superhéroes con guion. Una sería Alien con Sigourney Weaver. Otra sería el puto Gladiador, y el otro sería Harrison Ford (en relación a “Blade Runner”)”, señaló.

“Son películas de superhéroes. Entonces, ¿por qué las películas de superhéroes no tienen mejores historias? Perdón, me fui por otro lado, pero quiero decir, vamos”, agregó Scott.

“En su mayoría, si tienes el dinero, son salvadas gracias a los efectos especiales, y eso se vuelve aburrido para todos los que trabajan con efectos especiales”, comentó.

A pesar de la expectativa que ronda frente a su nuevo proyecto cinematográfico, no son buenas semanas para Ridley Scott, cuyo último lanzamiento, “The Last Duel”, con Matt Damon y Ben Affleck en elenco y guion, no supero las expectativas en la taquilla local e internacional.

“House of Gucci”, por otro lado (con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto y Salma Hayek en el reparto), ya agendó su debut en salas chilenas: este 24 de noviembre.