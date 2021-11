Una compleja polémica envuelve a “Eternals”, la última apuesta del universo cinematográfico de Marvel Studios, la cual está siendo objeto de críticas negativas en IMDB a raíz de la aparición de personajes de la comunidad LGBTQI+. Todo esto, sin siquiera debutar oficialmente en cartelera.

Así lo detalla el portal The Direct, donde especifican que de las 1.727 primeras puntuaciones en Internet Movie Database, un 54,1% calificó el filme con nota 10, mientras que el 26,1% lo hizo con un 1.

La principal razón de las bajas calificaciones las concentra Phastos, encarnado por Brian Tyree Henry, personaje abiertamente gay que incluso tiene una relación amorosa en el largometraje.

“Apestosa. Totalmente irreconocible de los cómics. Todo lo que hace (la película) es marcar todas las casillas de Hollywood Woke. Ese parece ser el objetivo. No contar historias. Pero eso no es sorprendente en estos días. No malgastes tu dinero. No vale la pena”, se lee en una de las reseñas del filme, que debuta este jueves 4 de noviembre en la cartelera chilena.

¿Qué es el “review bombing”?

Este fenómeno es conocido como “review bombing”, y consiste en evaluar masiva y negativamente un producto producto cultural (serie, película, libro, etc) como una forma de protesta contra una decisión editorial del mismo. En este caso, incluir personajes gays en su trama.

A pesar de lo anterior, Phastos, el primer superhéroe homosexual en la historia del UCM, es el inicio de la representación que tendrá la comunidad gay en las próximas películas de Marvel Studios.

Lo anterior fue ratificado por el presidente de la compañía, Kevin Feige, en diálogo con la revista Variety: “Siempre han existido héroes homosexuales en los cómics. Es cuestión de tiempo que aparezcan en las películas… Esto es solo el comienzo”, señaló.

“Cómo eso impacta la historia está por verse, pero ese es el nivel de representación que se verá en nuestras películas, no en solo en la cuarta entrega de Thor”, adelantó, por ejemplo, sobre el nuevo giro que tendrá Valkyrie (Tessa Thompson) en “Thor: Love and Thunder”.