El psicópata asesino en serie Michael Myers se encuentra bajo la crítica de los fanáticos de la saga Halloween, debido a que muchos lo han tildado de homofóbico al asesinar a una pareja gay en la última película, Halloween Kills.

La cinta, que se lanzó a mediados de mes y actualmente está en cartelera, muestra el momento en el que Myers irrumpe en su hogar de infancia, en el que ahora vive una pareja gay. Al ver a estos nuevos residentes el psicópata los asesina de forma brutal para después dejar sus cuerpos acomodados uno al lado del otro.

Si bien muchos apreciaron la representación, otros usuarios de redes sociales se mostraron ofendidos por añadir a la pareja en la larga lista de vidas con las que Myers ha acabado. La discusión va entre quienes llaman a no ver la película de terror como también otros que ven la situación como una tontería.

Muchas de las acusaciones van directo a la frase Michael Myers es homofóbico, llamando a cancelar al personaje ficticio.

Just finished watching the new Halloween it's official Michael Myers is homophobic #cancelmichaelmyers

Por otro lado, otros usuarios apuntan a que el actuar de Myers fue algo que se esperaba, considerando que sólo en esta cinta el psicópata asesina a decenas de personas.

“En Halloween Kills, Michael Myers mata a una pareja negra, una pareja blanca, una pareja interracial, dos niños, 11 bomberos, al menos cuatro ancianos, oh, y la mitad de Haddonfield. Pero es homofóbico por matar a una pareja gay…”, comentó de forma irónica uno de los usuarios.

“Bueno, esto te muestra que Michael Myers no es homofóbico, ya que mata a cualquiera, sin importar su raza, edad o sexualidad”, agregó otro.

Well this shows you that Michael Myers is not homophobic as he kills anyone no matter their age,race and even sexuality. Please don't hate me this just a joke.

— horror Fan107 (@Fan107Horror) October 16, 2021