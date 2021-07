HBO Max acaba de anunciar a dos nuevas actrices que se han sumado al elenco de House of the Dragon, el spin-off de la aclamada Game of Thrones.

Se trata de actrices muy jóvenes y poco conocidas en Hollywood: Milly Alcock y Emily Carey, quienes interpretarán a la joven princesa Rhaenyra Targaryen y a Alicent Hightower, respectivamente.

Milly Alcock es parte de los nuevos talentos de Australia. Recientemente se la vio en la serie de Stan y ABC Studios International, The Gloaming, junto a Ewen Leslie. Milly también apareció junto a Ewen en Fighting Season de Foxtel. Milly protagonizó junto a Tim Minchin la aclamada película Upright de Foxtel, por la que recibió una nominación a la AACTA como Mejor Artista de Comedia.

En tanto, Emily Carey es mundialmente conocida por su papel de la joven Diana en el éxito de taquilla Wonder Woman (2017), dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, así como la joven Lara Croft en el reinicio de Tomb Raider junto a Alicia Vikander.

Es una joven actriz británica, en ascenso, que interpretará a Anne en la esperada película animada de Ari Folman, Where is Anne Frank. La película debutará fuera de competencia en el Festival de Cine de Cannes de 2021 en julio.

Los jóvenes personajes de House of thr Dragon

La joven princesa Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) es la primogénita del rey, es de pura sangre valyria y es una jinete de dragones. Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo, pero en realidad enfrenta problemas con su familia por no haber nacido hombre.

Por su parte, Alicent Hightower (Emily Carey) es hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política.

House of the Dragon está basada en Fuego y Sangre, la obra de George R.R. Martin, que está ambientada 300 años antes de Juego de tronos y cuenta la historia de la Casa Targaryen.