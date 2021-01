El director de Batman vs Superman: el origen de la justicia (2016), Zack Snyder reveló una imagen de la Mujer Maravilla que había sido ideada para aparecer en la película, aunque posteriormente se descartó.

Se trata de una foto donde la heroína sostiene varias cabezas cortadas, mientras posa junto a algunas personas en el contexto de la Guerra de Crimea. Sin duda resulta una imagen mucho más cruda que la utilizada finalmente en el film, donde Wonder Woman es retratada junto a sus compañeros de batalla en la Primera Guerra Mundial.

Según el director, se estaba trabajando en un pasado totalmente distinto para Diana Prince, por lo que la imagen difiere tanto de la fotografía final.

Las ideas tras este concepto se crearon antes que la directora de Wonder Woman 1984 (2020), Patty Jenkins, tomara las riendas creativas del personaje.

Según informó GamesRadar, la idea que tuvo Snyder era que el personaje de Batman viera la foto antigua y, al comparar a la mujer de la postal con Diana, comprendiera que se trata de la misma persona.

“Originalmente estaba ambientada en la Guerra de Crimea porque fue uno de los primeros conflictos en los que se utilizó la fotografía y realmente quería conseguir el mayor tramo posible”, explicó el también director de Liga de la justicia (2017).

“Creo que originalmente hablamos de que era incluso la Guerra Civil como una posibilidad, solo en nuestras primeras conversaciones. Y luego volvimos a filmar con los actores reales, tenía a Gal (Gadot) en la foto original, pero era la Guerra de Crimea, así que era como una mirada muy diferente”, añadió

Mira a continuación la foto con la que Bruce Wayne habría descubierto la verdad de la Mujer Maravilla.

Wonder Woman 1854 – This amazing image shot by Stephen Berkman of an else-world, war weary Diana, who had chased Aries across the battlefields of the world and had yet to meet Steve, who would help her restore her faith in mankind and love itself.

Here is a clear look at the pic shown during Zack's interview today, it was used as a placeholder in BVS and was taken before Patty was hired and took on Wonder Woman's origin Story.

Thanks boss @ZackSnyder for letting us share this.

— NQ Cole & Nana #UsUnited (@TheNerdQueens) January 4, 2021