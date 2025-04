La célebre actriz Helen Mirren no ocultó su disgusto hacia las películas de James Bond en una alfombra roja donde coincidió con Pierce Brosnan, el otrora 007.

En diálogo con el portal The Standard, en la previa del estreno de la película “MobLand” (donde interpreta a la esposa de Brosnan en la trama), Mirren fue consultada sobre la reciente decisión de Amazon de tomar el control creativo de la franquicia.

“Debo decir que nunca fui una gran pupila (de Bond)”, comentó. “Soy una gran fan de Pierce Brosnan, o mejor dicho, una fanática total. Obviamente es guapísimo y todo eso, y creo que está fabuloso en MobLand, pero también resulta ser una de las personas más agradables y placenteras para trabajar. Y, por supuesto, Daniel Craig, a quien conozco un poco. Una persona encantadora y amable.

Cuando fue consultada sobre la saga de James Bond en sí, sin embargo, la actriz guardó sus elogios. “Toda la saga de James Bond no fue lo mío. De verdad que no. Nunca me gustó James Bond. Nunca me gustó cómo eran las mujeres en James Bond. Todo el concepto de James Bond está impregnado de un profundo sexismo y nace de él”.

En relación al rol de las mujeres en la filmografía Bond, Mirren señaló: “Las mujeres siempre han sido una parte fundamental e increíblemente importante del Servicio Secreto. Siempre lo han sido. Y muy valientes”.

“Si escuchas sobre lo que hicieron las mujeres en la Resistencia Francesa, son increíblemente valientes. Así que contaría historias reales sobre mujeres extraordinarias que han trabajado en ese mundo”, añadió.

Brosnan, quien coincidió con Mirren en la misma alfombra roja, afirmó días atrás que no tendría problemas para volver a usar el traje del 007 en un nuevo proyecto audiovisual.

“Por supuesto, ¿cómo no habría de estar interesado? Estoy muy orgulloso de haber sido parte de la historia y el legado de Bond y de las películas que hice con Barbara y Michael. De haber hecho algo nuevo, de haberlo devuelto a la vida”, comentó.