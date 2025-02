Durante este martes, la página web de la marca de ropa del rapero estadounidense Kanye West, Yeezy, fue cerrada por Shopify, la empresa de comercio electrónico detrás de ella.

La razón detrás de esta decisión yace en que luego de emitir un comercial promocionando la marca en el Super Bowl, la tienda virtual comenzó a vender solo un producto: camisetas con esvásticas, en relación con sus recientes tweets donde afirma ser “un nazi”.

“El comerciante no realizó verdaderas prácticas comerciales y violó nuestros términos, por lo que lo eliminamos. (…) Todos los comerciantes tienen la responsabilidad de seguir nuestras reglas”, dijo un portavoz de la plataforma a CNN, según consignó EFE.

El sitio web afectado, Yeezy.com, abrió el pasado domingo coincidiendo con el partido del Super Bowl y estuvo disponible durante al menos 24 horas para ofrecer a la venta varios productos.

El lunes se actualizó para presentar solo un artículo: una camiseta con la imagen de una esvástica, según informó por su parte The Hollywood Reporter.

La web nació pocos días después de que el rapero estadounidense asegurase en una serie de publicaciones en X que es nazi, que controla a su pareja, la modelo Bianca Censori, y que gracias a su aprobación esta última usó el polémico vestido transparente en la alfombra roja de la última edición de los premios Grammy.

Los comentarios desataron la indignación en redes sociales y organizaciones de derechos humanos como la Liga Antidifamación, quien tildó el “peligroso” comportamiento del rapero como “una muestra flagrante e inequívoca de odio”. Poco después, la cuenta X de Kanye West se desactivó.

El rapero es conocido por afrontar la cancelación en la opinión pública por comentarios y hechos como presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de EE.UU., que han provocado que el artista perdiera millones de dólares en contratos con marcas de calzado y vestimenta.

Según declaró a la revista People en 2020, una fuente cercana a Ye, sufre episodios maníacos y depresivos relacionados con un trastorno de bipolaridad. Hasta el momento la página web sigue anclada a su cuenta de Instagram, pese a que Kanye West no se ha referido al cierre de la tienda.

Good to see Kanye West's Nazi shop is down

Fuck himhttps://t.co/tygXX4zrUi pic.twitter.com/zg2UsbiYoI

— Jack Mendel (@Mendelpol) February 11, 2025