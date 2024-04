En una dinámica en “¿Ganar o Servir?“, Oriana Marzoli se sinceró respecto a una dolorosa relación pasada en la que llegó, incluso, a realizarse un procedimiento estético a causa de su ahora expareja.

En la actividad, Sergio Lagos y Karla Constant leyeron “titulares” que hacían alusión a dichos de algunos integrantes. “Me puse pechugas por amor a mi ex”, leyó Constant, acción que había realizado la venezolana, quien brindó el contexto.

“Sí, pero arrepiento lo más grande de haberlo hecho. Cuando yo vine aquí, yo tenía el pecho operado, pero me lo puse más grande (…) por competir un poco con todas las tías; en realidad, con las que me ponía los cuernos“, confesó Marzoli.

Oriana Marzoli recordó dolorosa relación

“Imagínate a qué punto llegué de bajar un poco el amor propio, ¿no? No sé cómo permití toda esa situación. Luis (Mateucci) conoce a esta persona, sabe lo mal que lo he pasado, entonces… Es que me dan ganas de llorar“, continuó Oriana con la voz quebrada.

“No me gusta, porque lo pasé muy, muy mal. O sea, una tía tan fuerte como yo; con tanta personalidad como yo, tan segura y que me creía que era… Hizo conmigo lo que quiso“, prosiguió la chica reality.

La influencer enfatizó en que Mateucci sabía lo mal que lo había pasado, pues había “llorado mil veces con él por esta persona”.

“Al final ni siquiera se ha acabado casando conmigo, ni nada conmigo (…) bueno, sí me gustan (los implantes), para qué engañarnos, pero me las hubiese dejado así (como estaban)”, finalizó, mostrándose evidentemente afectada.

La modelo reveló que iba a revertir la cirugía, pero “por otro problema: por la prótesis”.