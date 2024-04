“All quiet on set”, la docuserie de Investigation Discovery, reveló situaciones de abuso, acoso sexual y otros tormentos que exestrellas infantiles vivieron durante su paso por Nickelodeon, mientras grababan algunos de los populares programas.

Uno de los testimonios que más revuelo ha marcado es el de Drake Bell, quien acusó haber sido víctima de abuso por parte de uno de los trabajadores del canal.

También, otro de los nombres que resuenan es el de Dan Schneider, productor, escritor y actor estadounidense, quien estuvo detrás de importantes programas del canal infantil.

Actores y actrices de series como The Amanda Show, Drake & Josh, Zoey 101, iCarly, Victorious y Sam & Cat, habrían sido víctimas de algunos hechos que se mencionan en la docuserie.

The Hollywood Reporter recopiló los comentarios que actores y actrices de Nickelodeon han realizado tras el estreno de “All quiet on set”.

Drake Bell y Josh Peck

Los jóvenes actores Drake Bell y Josh Peck fueron una de las parejas doradas de Nickelodeon, con el programa “Drake & Josh”. Sin embargo, el éxito de la serie ocultaba el tormento que vivía uno de sus protagonistas.

De hecho, Drake dijo que sufrió abusos por parte del entrenador de diálogos, Brian Peck, condenado por agresión sexual a un actor infantil de Nickelodeon en 2004. Dicho actor fue identificado en su momento como John Doe.

El actor añadió que la respuesta del canal fue vacía. “Fue una respuesta muy bien adaptada diciendo: ‘Aprender sobre su trauma’, porque no podían decir que no sabían nada de esto o de lo que había pasado, ni nada”, enfatizó.

Drake también dijo que Josh Peck, su coprotagonistas, tras enterarse de su situación por medio de la docuserie, se puso en contacto con él “para hablar y ayudarme a superar esto y ha sido realmente, realmente genial”. Josh Peck no tiene relación con Brian Peck, ya que solo se trataría de un alcance de apellido.

Por su parte, Josh dijo después del estreno que le tomó un par de días procesar el contenido del programa.

En Instagram escribió “Me puse en contacto con Drake en privado, pero quería dar mi apoyo a los supervivientes que fueron lo suficientemente valientes como para compartir con el mundo sus historias de abuso emocional y físico en los sets de Nickelodeon. Los niños deben ser protegidos. Revivir esto públicamente es increíblemente difícil, pero espero que pueda traer la curación para las víctimas y sus familias, así como el cambio necesario para nuestra industria”.

Nancy Sullivan

Nancy Sullivan, quien interpretó a la madre de Drake, también entregó su apoyo y escribió “Me rompió el corazón en mil pedazos escuchar lo mucho que Drake se guardaba dentro mientras trabajábamos juntos”.

“Me sentí devastada y orgullosa a la vez al ver al hombre en el que se ha convertido, sentarse ante la cámara y contar su verdad con valentía”, añadió.

Actores de “El manual de supervivencia escolar de Ned”

Devon Werkheiser, Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee, protagonistas de “El manual de supervivencia escolar de Ned”, realizaron una cruda broma previo al estreno de la docuserie, broma por la cual terminaron pidiendo disculas.

El trío tiene un podcast que se ha vuelto popular en redes sociales, por lo que utilizaron la plataforma para pedir disculpas sobre una broma que hicieron sobre Drake.

Werkheiser, quien admitió que no había visto el prorgama cuando hicieron la broma, dijo que “Todo el mundo nos pedía nuestra opinión al respecto, y lo entiendo. Ahora, después de haber visto el documental, es tan inquietante. Ahora, que lo hemos visto, lo entiendo. Si hubiera visto sobre todo el tercer episodio y luego nos hubiera visto bromeando así… me habría preguntado: ‘¿Son sociópatas? ¿Les pasa algo?”.

Por su parte, Shaw enfatizó en que no debieron bromear ni haber sido insensibles frente a lo que vivieron otros actores.

Steve Burns, de “Las pistas de Blue”

Steve Burns fue uno de los tantos presentadores del popular programa “Las pistas de Blue”. Él utilizó una particular forma de manifestarse e incluso interactuar con sus seguidores.

En su cuenta de TikTok subió un video donde dio el espacios a los usuarios para que compartieran como se sentían.

El video parte con él diciento “Hola, estoy chequeando. Cuéntame, qué está pasando”. Así, va dando espacio para que las personas puedan hablar y compartir alguna experiencia. “Ok, es bueno saber de ti. Te ves bien”, finaliza el video que dura cerca de un minuto.

Usuarios de la plataforma reaccionaron al video y escribieron comentarios como el del usuario Dr. SketchTCG, quien comentó “Que tan rotos tenemos que estar, que en cuanto nos pregunto que pasaba, no dijimos o pensamos lo que queriamos decir y rompimos en llanto?”.

Alexa Nikolas y Matthew Underwood

Los actores de Zoey 101, Alexa Nikolas y Matthew Underwood, también fueron parte de quienes han comentado la docuserie.

De hecho, Nikolas fue una de las actrices que aparecieron en “All quiet on set”. Posterior al estreno se refirió a la respuesta de Dan Schneider, donde pidió disculpas por su comportamiento en los sets de grabación.

“Voy a ir al grano: No sientes nada, Dan. No tienes ni idea de lo que es la responsabilidad. La estás buscando, tal vez, pero no has aterrizado en ella. Eso está claro. Este no es el camino”, dijo en un video de YouTube.

Por su parte Matthew compartió un comunicado en su Instagram donde reveló que a los 12 años fue víctima de abuso por parte del padrastro de uno de sus mejores amigos, lo que llevó a que se alejara de ellos.

A los 19, bue acosado sexualmente y agredido por quien fue su agente en ese momento. El actor añadió que, pese a que denunció a su agresor e informó a la agencia, la que luego lo despidió, su atacante sigue activo en la industria.

Estas situaciones llevaron a que Underwood abandonara la actuación. También pidió consideración con aquellos actores de Nickelodeon que no se han referido a la docuserie, ya que él lo hizo porque ha recibido amenazas e insultos por medio de correos.

Matt Bennett

Matt Bennett interpretó a Robbie Shapiro en Victorious. El actor y DJ, tras ver el documental, escribió una declaración en Instagram, donde manifestó su apoyo a sus compañeros.

Bennet escribió que vio la docuserie “tratando de alejarme de la situación, preguntándome: ‘Si no hubiera trabajado para Nickelodeon y no conociera a ninguna de las personas involucradas, ¿estaría bien con el comportamiento y el trato de los demás que estoy viendo?”.

“No, no me parecería bien y no me parece bien”, enfatizó el actor, quien se comprometió en ayudar en todo lo que pueda para salvaguardar a los actores jóvenes.

Kenan Thompson, exestrella de Nickelodeon

Kenan Thompson es uno de los actores más recordados de Nickelodeo. Incluso llegó a tener su propio programa, llamado “kenan & Kel”.

El actor y cómico, quien hoy tiene 45 años, se manifestó en apoyo de los afectados, pese a que no fue víctima de alguna de las situaciones que se mostraron, ya que su paso por el canal fue previo.

Sobre Dan Schneider, Kenan dijo que él se fue antes de que Schneider tuviera mayor participación en el canal, por lo que nunca tuvieron mucho contacto.

“Creo que es bueno que se haya publicado el documental y que se muestren cosas que necesitan ser contadas, ya sabes, historias que necesitan ser contadas por el bien de la rendición de cuentas. Pero sin duda es difícil de ver porque tengo buenos recuerdos de ese lugar, y tengo buenos recuerdos de mis co-estrellas y cosas por el estilo. Así que oír que han pasado por cosas tan terribles, es muy duro”, dijo el actor.

Chris Massey

Chris Massey, otro actor de Zoey 101, también se refirió al documental, pero de otra forma. Esto, porque su madre escribió en Instagram para defender a Schneider y responsabilizar a los padres de las víctimas.

Por su parte, el actor escribió que “Mi historia será contada desde mí…. no desde un padre, un amigo, un compañero de trabajo… ¡¡¡YO!!! y sólo YO… así que por favor dejad de mandarme mensajes sobre lo que dijo mi madre… respetuosamente”.

Allie DiMeco

La actriz de The Naked Brothers Band, Allie DiMeco, subió un video a TikTok donde dijo que se estresó mientras veía la docuserie, ya que ella también pasó por situaciones similares en Nickelodeon.

“Había un episodio en el que Rosalina ‘engañaba’ a Nat y como que besaba a un chico francés”, dijo DiMeco, quien enfatizó en que no quería besarlo. “Es un hombre de 30 años. Lo siento, no he podido ni verlo. Me da puto asco, y sinceramente me da TEPT”, agregó la actriz, quien recién hoy tiene 31 años.

De hecho, manifestó que muchas veces dijo al equipo que no quería hacerlo, sin embargo, le dieron a entender que la despedirían si no lo hacía.