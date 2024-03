La semana pasada salió al aire el documental “All quiet on set”, estrendado en el canal estadounidense Investigation Discovery. Un equipo de periodistas decidió profundizar en las acusaciones de quienes alguna vez fueron niños actores de Nickelodeon en contra de diversos trabajadores de la estación. Entre ellos, Dan Schneider, ¿quién es?

Dan Schneider es un productor, escritor y actor estadounidense que marcó una pauta muy importante en la televisión dirigida a niños y adolescentes en los Estados Unidos.

Nació el 14 de enero de 1966 en Memphis, Tennessee, y fue reconocido por su papel fundamental en la creación y producción de varios programas exitosos en Nickelodeon. Entre estos destacan “All That”, “The Amanda Show”, “Drake & Josh”, “iCarly” y “Victorious”.

Aunque inicialmente incursionó como actor en la década de 1980, fue su trabajo como guionista y productor lo que lo catapultó a la fama.

A pesar de su éxito en la televisión, Dan Schneider ha estado rodeado de controversias debido a acusaciones de comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo, entre las que destacan abuso y acoso sexual. En 2018, Nickelodeon anunció que desvinculaba al productor de sus proyectos después de una larga colaboración.

Tras la llegada al aire del documental de Investigation Discovery “Quiet on Set”, salieron a la luz los oscuros secretos de Nickelodeon y su trato con actores menores de edad.

Tanto Drake Bell (Drake & Josh), como Alexa Nicolás (Zoey 101), y Jennette McCurdy (iCarly), rompieron el silencio después de años y detallaron los malos momentos que vivieron. Sin embargo, muchos se preguntaron por qué Amanda Bynes (El show de Amanda) decidió no dar su testimonio en ese programa.

Lo cierto es que desde hace tiempo se han corrido rumores de que hubo incidentes entre la actriz y el productor que fueron más allá del trabajo. La cuenta en X @MerGarza hizo un hilo en donde posteó cómo pudo ser la relación entre ellos, aludiendo a una cuenta de Twitter que Amanda habría tenido en ese entonces bajo el pseudónimo de “Ashley Banks”.

“Dentro de los tuits, los más polémicos que hay es uno que dice ‘¿te imaginas tener un aborto a los 13 años porque tu jefe te embarazó? ¿Comprometerte porque tu papá te tocó?"”.

Por otro lado, agregó: “Todos estos tuits y algunos otros videos de Amanda, en donde había hablado sobre los abusos que había vivido a manos de su familia y de Dan Schneider, nunca fueron tomados en serio, hasta ahora”.

“La gente se pregunta por qué Amanda Bynes está hecha un desastre de adulta, hay que recordar que cuando era niña estaba sola en un jacuzzi con Dan Schneider”, señala otro usuario de X.

People why wonder Amanda Bynes is messed up as an adult have to remember that as a child she was alone in a hot tub with Dan Schneider pic.twitter.com/GaWb3y07Mi

— Blake Garman (@FrostedBlakes34) March 20, 2023