El primer ministro británico, Rishi Sunak, y otros políticos del Reino Unido como el líder laborista, Keir Starmer, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijeron este viernes que la princesa de Gales, Kate Middleton, cuenta con “el cariño y el apoyo de todo el país” después de haber anunciado que ha sido diagnosticada de cáncer.

El dirigente ‘tory’ divulgó un comunicado en su cuenta de Twitter/X nada más difundirse un vídeo de la esposa del heredero a la corona británica, el príncipe Guillermo (William), en el que ella revela que ha comenzado un tratamiento de “quimioterapia preventiva”.

The Princess of Wales has the love and support of the whole country. pic.twitter.com/IFX51Wm5Q3

— Rishi Sunak (@RishiSunak) March 22, 2024