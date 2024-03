Esta tarde, Kate Middleton anunció que padece cáncer. La princesa de Gales no brindó detalles sobre el tipo de padecimiento, sin embargo, tal noticia viene a frenar la enorme cantidad de especulaciones respecto a su salud. Revisa en esta nota todo lo que se supo del estado de la esposa de William desde que desapareció de la vida pública a fines del 2023.

Esta tarde, los rumores frente al estado de salud de Kate Middleton fueron aclarados: la princesa de Gales tiene cáncer.

Así lo comunicó ella misma en un sensible video, el cual fue publicado por las redes oficiales de la realeza británica.

Kate había estado en una espiral de especulaciones tras saberse poco sobre su condición luego de someterse a una cirugía abdominal a mediados de enero. En aquella ocasión, y según la misma princesa, su condición “no era cancerosa”.

Kate Middleton confirman diagnóstico de cáncer

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, explicó Kate en el reciente video.

La última vez que Middleton fue vista haciendo vida pública fue para la Navidad del año pasado. Posterior a ello, no se le vio nuevamente hasta el 16 de enero, cuando se sometió a su operación.

Después, el 29 de enero, la Corona anunció que la princesa había sido dada de alta y que había regresado a su hogar en Windsor.

Posteriormente, el 27 de febrero, el príncipe William canceló su asistencia a una ceremonia por “razones personales”, mientras Kensington afirmó que la convalecencia de Middleton “iba bien”.

Ya el 4 de marzo, una foto de Middleton tras su operación apareció en la prensa estadounidense, mostrándola con gafas oscuras en un automóvil conducido por su madre. Aquella fue la primera vez que pudo ser vista tras la intervención y su desaparición de la vida pública desde la Navidad del 2023.

Para el domingo 10 de marzo, justamente en el Día de la Madre en Reino Unido, la realeza difundió una foto oficial de Kate sonriente y rodeada de sus tres hijos; la primera desde su operación.

Sin embargo, se supo posteriormente que la imagen estaba editada, por lo que los rumores sobre la verdadera condición de la princesa continuaron y fueron en aumento.

Hace tan sólo un par de días, Middleton fue captada yendo de compras junto al príncipe William. Su apariencia delgada incrementó los rumores respecto a problemas de salud. También se pensó que la del video no era ella.

Sin embargo, hoy todo fue aclarado por la BBC y la Corona. “Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder empezar mi tratamiento (contra el cáncer)”, dijo la princesa en su revelador video.

“Como les he dicho; estoy bien y me hago más fuerte cada día centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme; en mi mente, cuerpo y espíritu”, añadió. A pesar de la información brindada, no se sabe aún qué tipo de cáncer es el que está afectando a la esposa de William.