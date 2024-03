Tras mucho suspenso y especulación, este viernes Kate Middleton reveló en un video que fue diagnosticada con cáncer, y explicó también cómo debió dar la noticia a sus hijos de 10, 8 y 5 años respectivamente.

“Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder empezar mi tratamiento. Pero, lo que es más importante, nos ha llevado tiempo explicárselo todo a George, Charlotte y Louis de una forma adecuada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, indicó en su mensaje.

Así, agregó que “como les he dicho; estoy bien y me hago más fuerte cada día centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme; en mi mente, cuerpo y espíritu”.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”, indicó Kate. “La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

La Princesa de gales y esposa del príncipe William no reveló, sin embargo, el tipo de cáncer que padece.