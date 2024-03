A través de una declaración pública enviada a diversos medios de comunicación, los Duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, le enviaron un mensaje a la Princesa de Gales, Kate Middleton.

“Deseamos salud y curación para Kate y la familia, y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz”, dice el escueto mensaje replicado por CNN.

El mensaje de los cuñados de la Princesa llega horas después del anuncio oficial hecho a través de una cadena nacional emitida por BBC, donde la misma Middleton reveló su diagnóstico.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, detalló la madre de George, Louis y Charlotte.

Las razones por el desfase en la declaración de los Duques de Sussex pueden deberse a que llevan algunos años radicados en Estados Unidos y lejos de la Familia Real Británica, por ende no conocían de antemano el estado de salud de Kate.