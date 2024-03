Monserrat Álvarez estuvo como invitada en el programa Sin Editar, de Pamela Díaz. En la instancia de conversación, la periodista le contó una serie de detalles personales a la modelo.

Por ejemplo, la comunicadora de Chilevisión le reveló a la integrante de Tierra Brava algo que podría resultar curioso para algunas relaciones: no vive ni duerme con su pareja, el escultor nacional, Carlos Fernández.

“En la semana no duermo con Carlitos”, le dijo la presentadora de TV a Pamela. “Yo no entiendo eso”, le respondió la chica reality.

Monserrat Álvarez por su relación

“Él no duerme conmigo (…), Carlos se levanta como una persona normal, 7:30, 8:00. Yo me levanto a las 5:30″, comenzó a explicar Álvarez.

“No vivimos juntos, y (Carlos) me dice ‘yo no me voy a quedar en tu casa solo, después despertar y que esté tu hijo, la nana, me da lata despertarme solo en tu casa"”, contó Monserrat.

Sin embargo, aquella no ha sido la dinámica que siempre ha tenido la pareja, pues en ciertas ocasiones anteriores, la conductora reveló que su pareja sí se había quedado en su casa.

“Yo me acuerdo cuando los niños estaban más chicos y ahí lo dejaba cuidando a los niños cuando estaban enfermos (risas)“, confesó.

En la misma línea, la periodista de CHV continuó relatando que el fin de semana es el momento en que sí suele compartir más tiempo con Carlos. “El fin de semana juntísimos, es rico. Es un súper buen sistema, te lo juro. Llevamos siete años”, cerró Álvarez.