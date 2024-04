El general Ricardo Yañez enfatizó que, además del ascenso póstumo, colocarán una placa conmemorativa con los nombres de las víctimas en la Comisaría de Los Álamos. A su salida, se retiró molesto tras una consulta respecto al respaldo que la ministra Carolina Tohá le entregó para mantenerse en su cargo. "No le faltemos el respeto a las familias que están de duelo, no le faltemos el respecto al país y a los deudos haciendo consultas que no ameritan", dijo.