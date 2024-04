El actor aseguró que el apoyo de sus hijos a Rafaella Di Girolamo se debe a un tema "generacional" y de presión social. El intérprete nacional aseguró también que "en el fondo, no pueden creer que yo sea capaz de hacerle algo así a su hermana".

A un mes de que se hiciera pública la querella por abuso sexual contra el actor Cristián Campos, el artista concedió su primera entrevista respecto al caso y el impacto de este.

El hombre detrás de Alonso Mercader habló con La Tercera, donde se refirió a cómo ha vivido en lo íntimo los estragos del proceso judicial. Fue así que abordó el quiebre con sus hijos Antonio y Pedro.

Solo días después de que se diera a conocer la carta de la familia Di Girolamo en respaldo a Rafaella ambos compartieron la misiva en sus redes sociales, simbolizando de esta manera su apoyo a su hermana.

Esto, obviamente, rompió la relación entre el actor y sus hijos. “Antonio me dice ‘yo no voy a seguir trabajando contigo"”, detalló Campos. Sin embargo, el actor aseguró que esta sería una reacción “natural”, la misma que atribuyó a la generación a la que pertenecen los actores.

“Gente cercana y más sabia que yo me hace entender que es natural, que ellos no tenían otra alternativa. Porque me dicen “ellos son millennials, ellos se deben a su tribu”, declaró.

“Esa generación a la que ellos se deben, con la que ellos trabajan, es una generación muy reactiva a todos los temas de género, a la defensa de las minorías. Es la generación que inventó el macho violador. Para ellos es imposible no ubicarse del lado de la supuesta víctima, más aún si la víctima es su hermana, aunque su padre sea el supuesto acusado abusador“, argumentó.

A ello, agregó que la decisión de Antonio y Pedro, también se debería a una “presión social”. “Ellos no pueden, porque es demasiada la presión. Ellos trabajan con sus compañeras de trabajo que los presionan para apoyar la causa de la víctima, como es lo común en esa generación”.

Pero las palabras de Cristián Campos no se detuvieron ahí, pues aseguró que también habría influencia de Rafaella y de su exesposa y madre de sus hijos, Claudia Di Girolamo: “Además, la gran influencia que tiene desde siempre su hermana y sobre todo su madre en ellos. De modo que yo, con esa explicación, me tranquilizo pensando que ellos, de verdad, en el fondo, no pueden creer que yo sea capaz de hacerle algo así a su hermana“.

Cabe mencionar que en la misma entrevista el actor reveló que hace 14 años sabía de la acusación por abuso sexual, luego de que la misma Rafaella se lo comunicara.