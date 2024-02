Esta mañana, en un reportaje expuesto en el matinal de CHV, Jaime Méndez Abarca, hijo del cantante José Alfredo “Pollo” Fuentes, fue acusado de estafa.

En concreto, vecinos de la localidad de Pumanque acusaron a Méndez de incumplir con la instalación de un sistema eléctrico. Según sus declaraciones, el hijo del artista habría recibido 3 millones de pesos de parte de las familias afectadas, pero no volvió a presentarse al lugar.

“El hijo de Pollo Fuentes ha sido denunciado por estafa por 13 familias al menos. Le entregaron dinero para que hiciera mejoras en el sistema eléctrico de sus parcelas, de sus casas. Denunciaron que se ha arrancado con el dinero“, expresó Julio César Rodríguez al presentar el reportaje.

Acusan a hijo de Pollo Fuentes de estafa

Tras la exhibición del material y de la historia por parte de las personas afectadas, Jaime Méndez realizó un contacto telefónico con el estudio, donde expresó que “la acusación que se está comentando está bastante alejada de la realidad“.

“El tema era que la postación la iban a hacer ellos con un tercero, y yo iba a hacer el trámite de la conexión con la compañía (eléctrica), para que la compañía hiciera la interconexión. Me pidieron un presupuesto para hacer todo, eran como 18 millones de pesos con mano de obra y con instalación de la línea“, explicó el hijo de José Alfredo.

“Efectivamente ellos no tenían tantas lucas. Entonces, por ayudarlos, les dije ‘compren ustedes el material’ y yo hago, solamente, la mano de obra, y ahí partió el error“, continuó Jaime. “Empezaron a comprar el material con mi asesoría (…), ellos iban a hacer la línea con un tercero, y el tercero les cobró caro”, añadió Méndez.

“Al final les dije ‘les voy a hacer yo la línea’, y les cobré un poco más barato de lo que cobraran los demás, pero ellos compraron los materiales, yo fui todas estas veces, ellos instalaron los postes, ellos tenían que instalar los postes, no es que ellos los instalaron porque yo no hice la pega (…), cuando yo llegué a instalar la línea no estaban todos los postes instalados”, relató Jaime.

“Instalé gran parte de la línea, no llegaron los cables (…), yo agoté varios días, mis recursos se fueron porque les cobré barato (…), les dije ‘vecinos, se me escaparon los costos, porque esto es una responsabilidad bilateral”, añadió.

Frente a la situación, el cantante nacional entregó su declaración para el reportaje: “Con Jaime no tenemos tanta relación desde hace algún tiempo y bueno, lamento mucho lo que está pasando, especialmente si hay gente que ha sido perjudicada por Jaime”.

“La primera noticia que tengo es la que tú me estás dando, él es una persona grande, de más de 50 años. Lamento que no esté, si es verdad todo lo que se está diciendo, que no esté yendo por un camino correcto”, manifestó José Alfredo Fuentes.