"Quedé llorando": Javiera Contador fue sacada a pifias de show en Coihueco a días del Festival de Viña

La actriz duró pocos minutos en el escenario, hasta que tuvo que retirarse debido a las pifias.

En vísperas del Festival de Viña 2024, la actriz y comediante Javiera Contador enfrentó un duro episodio durante un show en Coihueco, Región del Ñuble, donde las pifias no le permitieron completar su rutina.

Según reportó La Hora, todo ocurrió el pasado fin de semana, cuando Contador asistió al Festival de Coihueco para probar su rutina de Viña, donde se presentará la próxima semana.

Al parecer, parte de la rutina habría incomodado al público, específicamente cuando comenzó a hablar sobre cómo orinaban las mujeres, razón por la que la habrían sacado del escenario.

El medio también asegura que Javiera Contador duró menos de 13 minutos en escena y que antes de presentarse había sido advertida sobre esta parte de la rutina por la organización del festival, pero la incluyó de todas formas.

Javiera Contador y su duro momento en Coihueco

Días después de este episodio, la actriz mencionó que “estuve como 20 minutos, las mujeres se reían mucho y los hombres no tanto, había algunos medios curados esperando la música“, dijo en entrevista con Cooperativa.

“Como nunca me había pasado no lo manejé bien, me puse muy nerviosa y seguro que me puse muy fome porque no quería estar ahí. Fue durísimo, lo pasé super mal”, continuó.

En la misma línea, Contador reflexionó: “es parte de este oficio y hay que aprender a sumarlo como una experiencia”. Sin embargo, también añadió que “quedé llorando y ahí uno empieza a desconfiar del material que tienes”.

“Lo que no gustó fue yo, no fue sobre los chistes de orinar. Si hay que cambiar algo para Viña, se cambia. Tampoco pude probar ese material porque me puse súper nerviosa”, concluyó.