Miguel “Negro” Piñera brindó una entrevista a Revista Sábado, de El Mercurio. En el diálogo, el hermano de Sebastián Piñera entregó nuevos detalles sobre el fatal accidente que terminó cobrándole la vida al expresidente.

“Me lo he llorado todo, no me quedan más lágrimas”, expresó el cantante en la instancia. “En mi familia estamos todos choqueados; es muy fuerte esto. Él estaba en un momento muy lindo, estaba contento. Sebastián no tenía que morir tan pronto“, manifestó el empresario al medio citado.

“Me cuesta creer que está muerto, todavía no lo asumo“, añadió Miguel. “Sebastián era más que un hermano para mí, lo era todo, mi amigo, mi padre… Quedé huérfano“, declaró el artista.

Miguel “Negro” Piñera da nuevos detalles del accidente de Sebastián

“Yo pude haber perdido a dos de mis hermanos, no solo a Sebastián. Porque Magdalena se salvó por segundos. Nadie cacha lo difícil que fue. El helicóptero cayó al agua del lado del piloto, donde estaba la Pichita y Sebastián; pero ella, que ya está viejita y gordita, no podía salir…”, continuó.

“Mi hermana amaba a Sebastián con toda su alma y, entre todo su pánico, trató de ayudarlo. Pero cuando te has sumergido tres, cuatro metros, tienes que guardar aire para salir… Sebastián alcanzó a soltarse el cinturón, pero el helicóptero se hundió 20 metros y no pudo subir porque no le quedaba oxígeno. Murió ahogado… Magdalena está destruida, llena de moretones“, reveló Miguel.

El “Negro” recordó también en la conversación el estallido social del 18 de octubre del 2019, cuando Sebastián Piñera continuaba en su cargo de Jefe de Estado. “Fue un golpe de Estado donde trataron de derrocar a mi hermano… Las personas fueron muy crueles con él. También el Presidente Boric. Nunca me voy a olvidar cuando dijo en la campaña presidencial: ‘Piñera, estás avisado…"”.

Sobre la continuación de su legado político, Miguel se aventuró por una candidata: la actual alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei. Posterior al fallecimiento del exmandatario, el cantante contó que con Matthei se abrazaron muchas veces.

“Estaban muy yuntas con Sebastián; se veían harto últimamente. Porque con el republicano, ¿cómo se llama el rubiecito? No. La candidata de mi hermano siempre fue la Evelyn. Sebastián es inigualable, no hay nadie que pueda tomar el sitio de mi hermano. Pero no tengo la menor duda de que Evelyn será la próxima presidenta de Chile y yo feliz trabajaría con ella“, declaró el “Negro”.