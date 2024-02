A una semana de la muerte del exmandatario Sebastián Piñera, quien falleció luego de que el helicóptero en el que volaba sobre el Lago Ranco capotara el agua, su hermano, Miguel ‘Negro’ Piñera, habló por primera vez del accidente.

El artista y empresario develó, entre otras cosas, cómo se enteró del hecho y que él mismo tenía miedo de subirse a la aeronave.

Miguel fue de hecho el primero de su familia en referirse oficialmente sobre el fallecimiento del expresidente. A través de sus redes sociales, el menor de los Piñera, escribió: “Su partida deja un gran vacío en nuestras vidas (…) En este momento de dolor, rogamos por su eterno descanso. Descansa en paz, hermanito”.

Ahora, en conversación con CHV, Miguel reveló cómo le comunicaron del accidente: “Me llamó un amigo que estaba en Lago Ranco”, comenzó diciendo, “me dice: ¿tu hermano tiene un helicóptero blanco?, sipo’, somos vecinos”, le respondió.

“Es que estoy viendo que se cayó un helicóptero en aquí en el lago, supongo que no era tu hermano”, le dijo el mencionado vecino, cuando hasta esa hora, aún no se comunicaba el fallecimiento.

“Ahí empecé a averiguar y era mi hermano. Fue tan inesperado, estaba viviendo un momento tan lindo”, reveló sobre el momento en que se enteró del accidente. A ello agregó: “No me quedan palabras, a mí ya no me quedan lágrimas“.

Y es que la relación de los hermanos era bastante fuerte, puesto que Sebastián prometió a su madre en su lecho de muerte hacerse cargo de Miguel como si fuera su padre.

“A ese helicóptero nadie se quería subir”

En la misma conversación, ‘Negro’ Piñera reveló otros pasajes de la vida de su hermano en relación con el helicóptero en el que falleció en el accidente. Sobre ello, el artista aseguró que Sebastián solía tener conductas temerarias mientras pilotaba la aeronave, por lo que “siempre tuvo la tincada de que algo iba a pasar”.

“Yo siempre le tuve miedo a ese helicóptero, si a ese helicóptero… (de la familia) nadie quería subirse. Para la campaña viajamos harto en ese helicóptero y cada viaje era terrible”, relató Miguel Piñera.

El artista incluso reveló que en una ocasión le causó tanto temor estar en la aeronave que le pidió a su hermano dejarlo en medio de un cerro: “Una vez íbamos y me quería bajar. Íbamos al norte y había un cerro y le dije ‘hermano, déjame en la punta de ese cerro"”, le habría dicho a Sebastián.

En el mismo viaje iban Andrés Allamand, Alberto Espina, aseguró Miguel. Tras su solicitud, su hermano aterrizó, pero tras darse cuenta de que el lugar estaba alejado de la ciudad, decidió continuar en el helicóptero.

Pese a las habilidades del expresidente pilotando, Miguel reveló que también tenía conductas imprudentes al volar, puesto que en ocasiones utilizaba su celular mientras conducía.

Cabe recordar que el exmandatario fue el único fallecido de los cuatro pasajeros que viajaban con él sobre el lago.