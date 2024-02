British Vogue publicó la tarde de este jueves la que será la portada de su última edición. La fotografía cuenta con 40 de las mujeres “más solicitadas y bendecidas del mundo”, sin embargo, entre los cibernautas llamó la atención la ausencia de Meghan Markle en ella.

“El fin de una era. Después de seis años y medio y 153 portadas, incluyendo a las 40 legendarias mujeres que fueron fotografiadas juntas en Nueva York para nuestra edición de marzo de 2024, contemplen la 76ª y última edición de British Vogue de Edward Enninful“, escribió la marca al publicar la imagen en sus redes.

“Unidas por la magnificencia, el propósito y una aparición previa en la portada, una hermandad de superestrellas se reunieron para una sesión de fotos única en la vida (…), ¿quién más podría reunir a 40 de los mayores talentos de la moda, Hollywood y más allá en una habitación para un espectáculo de unidad que no fuera Edward?”, continúa el mensaje en el pie de la fotografía.

Meghan Markle no apareció en la última portada de British Vogue

Serena Williams, Oprah Winfrey, Victoria Beckham, Naomi Campbell, Dua Lipa, Miley Cyrus, Salma Hayek, Anya Taylor-Joy y muchas otras mujeres de diferentes rubros y locaciones viajaron hasta Nueva York para concretar la fotografía.

A pesar de la gran variedad de figuras presentes en la nueva y última portada de Edward Enninful, usuarios en redes no dejaron pasar por alto la ausencia de Meghan Markle, teniendo en cuenta que la esposa de Harry tiene una relación de amistad con Edward.

Es por ello que Enninful salió a explicar los motivos de la duquesa para no participar de la captura. “Desde el principio, hablamos sobre la portada, si estaría o no en ella. Al final, ella sintió que sería de alguna manera algo presuntuoso de hacer para este proyecto en particular (…), ella quería, en cambio, centrarse en las mujeres que admira“, dijo el editor de British Vogue, consigna The Sun.

De hecho, anteriormente, Meghan había trabajado junto a Enninful en la edición del volumen de Vogue de septiembre del 2019. Desde entonces, ambas personalidades han sido muy cercanas. Según detalla el sitio mencionado, Edward defendió a Harry y a Meghan después de su polémica entrevista con Oprah el año 2021.