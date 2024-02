La noche de los Grammys 2024 celebrada este domingo, en Los Ángeles (California, Estados Unidos), se transformó en una velada cargada de sorpresas y donde varios artistas -en su mayoría mujeres- recibieron el tan anhelado gramófono dorado.

Uno de los momentos más aplaudidos de la ceremonia llegó casi al final, con la inesperada aparición de la cantante Céline Dion, quien fue recibida sobre el escenario en medio de los reiterados aplausos del público. “Gracias a todos. Yo también los amo. Son hermosos”, dijo conmovida la estrella musical.

La artista canadiense de 55 años reaparición en los Grammys para presentar la última categoría de la noche: Mejor álbum del año. Dicho galardón fue entregado a la cantante estadounidense Taylor Swift por su disco Midnights.

“Cuando digo que estoy feliz de estar aquí, realmente lo siento así, de corazón. Aquellos que han tenido la bendición de estar acá, en la entrega de los premios Grammy, nunca deben dar por sentado el tremendo amor y alegría que la música trae a nuestras vidas y a las personas de todo el mundo”, declaró Céline Dion.

Vale mencionar que esta fue una de las pocas apariciones en público que la intérprete de My Heart Will Go On realiza desde que fue diagnosticada en diciembre de 2022 con el Síndrome de la Persona Rígida (SPR), una enfermedad neurológica y autoinmune que provoca espasmos musculares.

“Me genera una enorme alegría presentar este premio Grammy que dos leyendas como Diana Ross y Sting me entregaron 27 años atrás. Estos son los nominados a álbum del año”, recordó la cantante haciendo referencia al galardón que recibió en 1997.

Celine Dion makes a surprise appearance to present Album of the Year at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/oNT4zmBTyk — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

¿Qué es el Síndrome de la Persona Rígida que afecta a Céline Dion?

Se trata de una rara enfermedad cuyos síntomas siguen siendo ambiguos dado la poca información que existe al respecto. Especialistas pueden demorar hasta 7 años en diagnosticarla y puede afectar los músculos, el habla y los órganos internos, entre otras partes del cuerpo.

De acuerdo con la prestigiosa Clínica Mayo, esta enfermedad “se caracteriza por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo, que afecta principalmente a la espina dorsal y las piernas. También puede causar espasmos musculares dolorosos”.

Cabe mencionar que Céline Dion reveló su diagnóstico en diciembre de 2022 a través de una emotiva publicación en Instagram. Luego de hablar públicamente de su enfermedad, la cantante canceló su gira mundial que estaba programada para finales de 2023.