La diseñadora y empresaria española, Ágatha Ruiz de la Prada, ha sido criticada en redes tras una entrevista donde entregó polémicos dichos: aseveró evitar las cenas con amigas porque aquello hace “engordar”.

En conversación con la periodista Pilar Vidal, del programa Drama Queen de ABC, la comunicadora recordó una vez en que había quedado de acuerdo con Ágatha para cenar, pero ésta última le había respondido que no perdía el tiempo cenando con amigas y que sólo cenaba con hombres.

“Eso es verdad. Pero es que fíjate que el otro día, me invitaron con Eva Longoria a cenar, y era una cena de chicas. Y no fui. No fui porque… Porque no”, le contestó de la Prada a la conductora.

Ágatha Ruiz de la Prada es criticada por reciente entrevista

“Me dio pena porque me hubiera gustado conocer a Eva Longoria, pero es que mi criterio es que no quiero cenar con chicas. Pero es que ahora se está poniendo de moda, muy equivocadamente, lo de cenar con chicas”, continuó la española.

En tal momento, Pilar la interrumpió pidiéndole que explicara sus motivos. “Porque primero, engordas. Está clarísimo que engordas. Con los chicos bebes y tal y cual. Y si no, yo es que me quedo en mi casa con un yogur, feliz. O sea, yo tengo mis libros”, explicó Ruiz.

“(Yogur) natural, con azúcar o con miel. O por ejemplo, una sopa miso, que me encanta. Cósima (su hija) me ha traído sopa de miso de Londres y me encantan. O lo que sea, o un aguacatito o nada, o me voy a mi cuarto sin cenar“, reveló la diseñadora.

“Pero, ¿por irte a engordar y tal por tus amigas? No, lo siento mucho. Mira que os quiero, pero no“, cerró la empresaria. Sus declaraciones han dado que hablar en X (ex “Twitter”), donde usuarios la han criticado considerablemente.

Dice Ágatha Ruiz de la Prada que no salgamos a cenar con amigas, que eso engorda. A partir de cierta edad, mejor un yogur y a la cama. Tanto colorinchi, tanto corazoncito y tanto arcoiris, y resulta que la señora era una triste. — Carmen Sereno (@spicekarmelus) February 2, 2024

Agatha Ruiz de la Vergüenza Ajena y los TCAs — mik👾🔻✊🏻 (Taylor’s Version) (@miKsterDrama) February 2, 2024

agatha ruiz de la prada es muy leída y muy culta pero cree que la sopa miso es una cosa exótica que para comerla se la tiene que traer su hija de londres — B. (@goldenjoplin) February 2, 2024

Contrario a lo que dice Ágatha Ruiz de la Prada, cada vez nos juntamos más mis hermanas y yo a comer y engordar deliciosamente mientras reímos y lloramos como ninfas en verano. — ValentinaBustamante (@valentinabz) February 2, 2024

Que Agatha Ruiz de la Prada haya dicho que no cena con amigas porque engorda y que solo cena con hombres (?) 🤡 pensaba que lo único feo era su ropa — David (@TaylorsMIR) February 2, 2024

Agatha Ruiz de la Prada no cena con chicas solo con chicos, yo ayer cene con mis amigas. Ella se lo pierde! — Clarke (@thorne_81) February 2, 2024

Sigo dando vueltas al concepto de amistad femenina de Ágatha Ruiz de la Prada y me hace mucha gracia porque mis amistades en general se vuelven duraderas si les gusta comer tanto como a mí cuando salimos, si no critican que quiera repetir o postre

Ay, Ágatha, qué vida más triste — M. (@poppyrosso) February 2, 2024

Cenar con amigas es de las mejores cosas de la vida, diría que está mi top ten.

P.D. : Buscad declaraciones de Agatha Ruíz de la Prada, yo no las voy a compartir. — Olimpia de Epiro (@OlimpiadeEpiro1) February 2, 2024