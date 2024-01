Norman Jewison, el director de Jesucristo Superstar y varias otras reconocidas producciones tanto de cine como de TV, falleció el pasado sábado 20 en su casa a los 97 años.

La noticia fue confirmada por Jeff Sanderson, su representante, según detalló El País. Jewison había dirigido también El violinista en el tejado, Hechizo de luna, En el calor de la noche, entre otras películas.

Antes de saltar al cine, Norman se había desempeñado trabajando en televisión. TMZ consigna queJewison trabajó como director en episodios de grandes programas televisivos como The Big Party, The Chevy Showroom Starring Andy Williams, Your Hit Parade, The Revlon Revue, etc.

Fallece Norman Jewison

Jewison, posteriormente, logró construir una prestigiosa carrera en la industria del entretenimiento durante más de cuatro décadas, lanzando durante dicho periodo más de 40 películas, detalla La Vanguardia.

La película Jesucristo Superstar, estrenada en 1973, se basó en el musical de Broadway del mismo nombre de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. Dicha producción, llevada al cine, marcó un precedente en la cultura pop debido a su esencia característica.

En 1999, Jewison recibió el distinguido premio Irving Thalberg, otorgado por el gremio de directores y la Academia, el cual es un reconocimiento a la trayectoria. Dicho premio se entrega a personajes influyentes y relevantes para el mundo de la producción cinematográfica.

TMZ detalló que, hasta el momento, no se ha descubierto la causa exacta del fallecimiento del director.