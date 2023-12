Kike Morandé, con 69 años y una amplia trayectoria en la televisión chilena, expresó recientemente sus opiniones sobre el estado actual del humor en el país, expresándose especialmente incómodo respecto de las mujeres humoristas que hablan con muchos ‘garabatos’.

En uno de sus espacios en YouTube, titulado Kike 21, el polémico animador abordó la cuestión central: “¿El humor en Chile está bueno, o es todo igual?”.

Morandé, pionero en quitar formalidad al lenguaje en la televisión en los años 90, criticó así la prevalencia del stand-up en la escena humorística actual. Señaló que “hoy día parece que o eres ‘standapero‘ o no haces humor. Álvaro Salas es el único que sigue haciendo humor-humor”.

“A mí me pasa con el stand up que me choca tanta grosería”, sostuvo.

“Ponte tú”, añadió Morandé, “en el Festival de Viña, puro garabato, hombres y mujeres. A mí las mujeres diciendo garabatos me chocan más que los hombres. Aunque sean todos, todas, todes. Me da lo mismo eso. Pero las todas me da nervio el garabato”.

En este sentido, acotó que tal vez se deba “a lo mejor por lo viejo que soy, pero no me nace el garabato puesto en la boca de una mujer. Que se weonéen me da lo mismo. Pero, exprofeso, contar algo en base al garabato me choca”.