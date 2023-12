Con apenas cinco años, Daniel Radcliffe ya sabía lo que quería hacer: actuar. Así mismo, pasó su infancia con los ojos puestos en llevar una vida en el set, la misma motivación que le permitió dejar el papel de Harry Potter, para explorar roles atípicos y evitar el encasillamiento del niño mago.

Pero antes de interpretar al personaje creado por J.K. Rowling, el actor tuvo que lidiar con las inseguridades provocadas por querer dedicarse al mundo del cine. Su primera oportunidad llegó cuando tenía 9 años y actuó en David Copperfield, una serie de la BBC, inspirada en la clásica obra de Charles Dickens.

Desde entonces, el nombre de Radcliffe empezó a notarse en la escena artística, luego que la estrella nacida en Londres en 1989, tuviera en la actriz Maggie Smith (interpretó a Minerva McGonagall) una amiga que avaló su talento, pues lo recomendó a la producción de Harry Potter para el papel principal, según relató el intérprete en el programa de Stephen Colbert.

Así, el primer libro “Harry Potter y la piedra filosofal”, publicado el 26 de junio de 1997, sirvió para que cuatro años más tarde, Warner Bros adaptará las aventuras de Potter y sus amigos, con Daniel encabezando el elenco.

La elección de Daniel Radcliffe como Harry Potter

En medio del proceso de casting, hoy parece impensable que Radcliffe no fuera elegido para interpretar a Potter. Lo cierto que la directora de casting Janet Hirshenson estaba entre elegirlo a él y Jamie Bell, el actor que personificó a Billy Elliot. Sin embargo, el proceso también debía considerar el color de ojos del protagonista.

“Sé que en un momento hubo un impulso para el actor que hizo de Billy Elliot. Era un actor realmente bueno, pero tenía 14 años. Es como decir, ‘No, tiene 14 años. Simplemente no puede ser’. Y para Harry, para complicar las cosas, necesitaba un niño de ojos azules o verdes, porque una parte esencial de Harry son sus ojos verdes o azul-verdosos. No podían ser ojos marrones. Así que eso fue otra limitación. Dijimos: ‘¡Oh, rayos! Es genial, pero tiene los ojos marrones"”, agregó a The Huffington Post.

No obstante, pese al requisito, el director Chris Columbus, ya se había fijado en el talento de Daniel, a quien conocía después de su trabajo en la serie de la BBC. “La mayor presión era saber quién podría interpretarlo”, reconoció el director en el especial de aniversario.

Aunque el plan pudo no salir como esperaban, tras la negativa de los padres por el costo de salir de Inglaterra y rodar los siete libros en Los Ángeles. No obstante, finalmente aceptaron, pues era el sueño de su hijo. En paralelo, luego de su elección, el actor creció a lo largo de los años en el set, hasta el cierre de la saga con “Las reliquias de la muerte” estrenada en 2010.

En palabras de Radcliffe, pese a lograr un éxito rotundo en la parte profesional, los 10 años en el universo mágico provocaron diversas inseguridades en el joven actor que estaba convirtiéndose en un hombre.

Por lo mismo, para mitigar la presión por la saga, el intérprete decidió calmar la ansiedad con alcohol. Así, el miedo de Radcliffe, era quedar encasillado en el papel que le dio fama. “No me sentía cómodo conmigo mismo, ni con la versión sobria de mí. Si salía y me emborrachaba, la gente me miraba con interés y curiosidad porque todavía era el niño Harry Potter”, indicó a BBC.

A su vez, cree que sin Potter no habría podido dedicarse a la actuación. “Al final de todo este proceso comprendí que mi pasión es ser actor, que lo habría hecho incluso sin fama y sin dinero. Así que sigo”, recogió El País.

La vida después de Harry Potter

Ahora bien, después del cierre de “Las reliquias de la muerte: parte 2”, el actor quiso arriesgarse para no quedar confinado en un único papel. Para ello, cada película que iba a realizar debía tener un significado especial para él. “Nunca dudo cuando elijo un proyecto, siempre tengo en claro el rumbo que quiero tomar”, mencionó a La Nación.

En esta misma línea, los directores Daniel Scheinert y Dan Kwan, quienes trabajaron con Radcliffe en la cinta ‘Swiss Army Man’, mencionaron en 2016 a El País que él “es raro y tiene unos gustos extraños”. Esto, luego que personificara a un cadáver que lanza flatulencias y tiene conversaciones existenciales con un náufrago interpretado por Paul Dano.

Por su parte, también dio vida al poeta beatnik Allen Ginsberg en 2013, además de participar en la comedia Guns Akimbo, donde una imagen suya se transformó en viral, ya que aparece como Miles, el personaje que interpreta en la cinta, con una mirada alocada, lejos del ángel que expresaba en las primeras películas de Harry Potter.

Del mismo modo, debutó en 2019 con Miracle Workers, una serie en la que interpreta a Craig, un ángel opacado por un trabajo rutinario, que debe lidiar con los caprichos de Dios (Steve Buscemi), quien se encuentra deprimido y desea exterminar con la vida en la Tierra.

En una entrevista con El País, afirmó que al actuar “existen retos específicos, como imitar acentos o aprender a bailar, pero el mayor es mantener la fe en lo que hago y en cómo dirijo mi carrera”. Así lo demostró en su última cinta basada en la vida de Al Yankovic, donde interpreta al músico de melena y creador de pegajosos jingles.

Ya no es Harry Potter: la paternidad de Daniel Radcliffe

Si bien la actuación ocupa una parte importante en su vida, Radcliffe aclara que hoy sus prioridades son otras, ya que tiene un hijo en común con la actriz Erin Drake. “Tengo una vida muy agradable. Llevo con mi novia casi una década y estamos muy felices”, declaró a People en abril, cuando empezaron los rumores de una posible paternidad.

De esta forma, transcurrido algunos meses, la pareja cumplió su anhelo de ser una familia de tres integrantes. El romance partió cuando se conocieron en la cinta Kill Your Darlings, en 2012. A partir de entonces, el amor traspasó la pantalla. “No hay actuación, no de mi parte. Hay un momento en que ella me hace reír, y me estoy riendo como yo y no como mi personaje. Era increíblemente divertida e inteligente”, destacó a Playboy en 2015.

Radcliffe sostuvo que la unión se ha mantenido firme, precisamente por compartir un humor parecido. En 2020, el intérprete explicó al medio Metro la importancia de “sentirse uno mismo”.

“Crecí haciendo muchas cosas en las que pensaba: ‘Esto es súper nerd. Nunca podré hacer esto con una chica"”, contó. Este pensamiento, describió, significa que “has encontrado la relación en la que estás destinado a estar”.