La tarde de este lunes 11 de diciembre, el actor estadounidense Zac Efron recibió su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En la instancia, quien interpretó a Troy Bolton en High School Musical (HSM), homenajeó al fallecido actor Matthew Perry e hizo una referencia a la cinta musical.

“No tienen idea de cómo me siento ahora, es tan surrealista, muchas gracias (…). He estado actuando, cantando y bailando desde que tengo memoria; desde que era un niño pequeño”, partió señalando Efron en su discurso.

“Sin embargo, nunca, ni en mis sueños más locos, imaginé que estaría parado aquí hoy junto a tantos queridos amigos, colegas a lo largo de los años y fanáticos de toda la vida que han estado conmigo desde el día uno. Los amo mucho a todos“, agregó el actor de The Greatest Showman.

Zac Efron recibe su estrella en el paseo de la fama

Zac, cuyo nombre completo es Zachary, agradeció también a sus padres. “Han habido muchos sacrificios que ustedes han hecho por mí durante mi vida. No pudo ser fácil, pero gracias por creer en mí. Ustedes son la razón por la que hoy estoy aquí, así que es muy especial. Tenerlos aquí a ambos significa todo“, expresó el rostro hollywoodense.

En su discurso, además, Efron lanzó un guiño a High School Musical, la película musical y adolescente de la cual fue protagonista a sus 18 años. “¡Go Wildcats!“, dijo Zac, haciendo referencia al grito de apoyo a su equipo de básquetbol en el filme.

Quien protagonizó también Ted Bundy: Durmiendo con el asesino, homenajeó a Matthew Perry en su conferencia con emotivas palabras. Zac fue colega del fallecido actor de Friends en la película 17 otra vez

Mira aquí el momento y discurso:

¡Justo en la adolescencia! ⭐ Zac Efron recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood; recordó su película High School Musical 🤩🤭 pic.twitter.com/ldRuOdrw4C — adn40 (@adn40) December 12, 2023

"Go Wildcats!" Zac Efron reflects on his career from "High School Musical" to "The Iron Claw" and pays tribute to Matthew Perry at his Hollywood Walk of Fame ceremony. https://t.co/NMZiOzdQCb pic.twitter.com/A1UeVved3Z — Variety (@Variety) December 11, 2023

Zac Efron has cemented his place on the Hollywood Walk of Fame. The actor talked about his "unbelievable luck" and remembered the late Matthew Perry during the ceremony. https://t.co/XfCJOmAH4v pic.twitter.com/RqmN97vjEc — USA TODAY (@USATODAY) December 12, 2023

zac efron diciendo go wildcats en 2023 🥹🫂 pic.twitter.com/TdFrlAtWoG — andrea ☆ (@tewsfaye) December 11, 2023