La lista completa de nominados a la 81ª entrega anual de los Premios Globos de Oro 2024, que celebran lo mejor del cine y la televisión, se dio a conocer hoy.

Estos se entregarán el próximo 7 de enero de 2024 a las 22:00 horas de Chile, desde el Beverly Hilton de Los Ángeles, y podrán seguirse en vivo por TNT y HBO Max. Además, la completa cobertura de TNT y HBO Max llevará a la audiencia Latinoamericana hasta la intimidad de la alfombra por donde pasarán las celebridades más destacadas de la noche durante el pre-show.

Warner Bros. Discovery fue la compañía de medios que recibió más reconocimientos, con 35 nominaciones entre HBO, HBO Max, Warner Bros. Television y Warner Bros.

Otra producción que tuvo un buen rendimiento fue The Last of Us, la cual tuvo gran recepción de la crítica en el último año.

En total son tres nominaciones, incluyendo Mejor Serie Dramática para Televisión, Mejor Actriz en Serie Dramática para Bella Ramsey y Mejor Actor en Serie Dramática para Pedro Pascal.

Todo sobre los Globos de Oro 2024

En esta entrega, se suman dos nuevas categorías a las 25 que continúan de años anteriores: Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla para las películas y Mejor Actuación en Stand-Up de Comedia para la televisión.

La primera de ellas reconoce a películas que recaudaron más de USD 150 millones en taquilla, o números equivalentes en streaming, entre las cuales los jurados votaron de acuerdo a criterios artísticos y de excelencia, dentro de las películas presentadas por los estudios.

Por su parte, la nueva categoría Mejor Actuación en Stand-Up de Comedia para la televisión incluye a producciones provenientes de la televisión abierta, la televisión paga, el streaming y el Pay-Per-View.