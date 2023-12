La prestigiosa revista Rolling Stone entregó su listado de las mejores películas de 2023, en el cual eligió a El Conde entre las más destacadas en el segmento de cintas de terror.

En total fueron 10 las producciones premiadas por la revista, la que dedicó un párrafo especial para el largometraje de Pablo Larraín.

En concreto, El Conde se ubicó en el sexto lugar dentro de la lista antes expuesta, la cual es encabezada por Skinamarink.

Desde la publicación consideraron a la película chilena, actualmemte en Netflix, como una “sátira política oscura”.

“Ofrece la última palabra sobre los fascistas como monstruos reales, además de ser la forma de Larraín de intentar entender lo que le sucedió a su país cuando un loco lo doblegó a su voluntad corrupta y ávida de poder”, indicaron.

Distinción para El Conde

“También utiliza un siglo de películas de terror gótico y leyendas de vampiros para tejer este cuento fantástico que es absolutamente impresionante”, agregaron.

Sin ir más lejos, también se detuvieron a analizar los efectos que utilizó la película, en donde Jaime Vadell interpretó a Augusto Pinochet como vampiro.

“Pocas imágenes nos han perseguido tanto como la visión del dictador flotando sobre Santiago, merodeando en busca de víctimas mientras su capa flamea a la luz de la luna”, concluyeron.

Hay que señalar que, en entrevista con Bío Bío TV, Jaime Valdell detalló parte de la interpretación que llevó a cabo en el filme.

“Si tú me preguntas qué hice: no pretendí jamás imitar a Pinochet, yo hice El Conde. El actor tiene que hacer lo que está ahí (en el guion), y ahí está El Conde, no Pinochet. Todo es una figura imaginaria“, señaló en la oportunidad.