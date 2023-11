En una reciente entrevista con Town & Country Magazine, el reconocido actor canadiense-estadounidense, Michael J. Fox, reveló varios desafíos que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida ligados a su salud.

El actor lleva lidiando con el Parkinson desde los años noventa: ha superado los 30 años con la enfermedad, algo poco común entre los pacientes. “Cuando fue diagnosticado a los 29 años, un doctor le dijo que probablemente tenía una década antes de que los síntomas acabaran con su carrera“, detalla el medio citado.

Michael J. Fox mantuvo su enfermedad en secreto hasta 1998, cuando se contactó con la revista People. “Cuando hice pública mi enfermedad, sentí que estaba parado allí desnudo en la plaza del pueblo y dije, ‘Mírame. Esto es lo que es’ (…). Lo que no me di cuenta fue cuántas otras personas habían estado deseando hacer lo mismo“, declaró a Town & Country Magazine

Posteriormente, en 2018, un tumor en la columna vertebral pudo haberlo paralizado. Entonces, Fox decidió someterse a una cirugía. Dicho tumor no estuvo relacionado a su enfermedad de base.

Michael J. Fox reveló casi haber perdido una de sus manos tras accidente casero

Luego de la intervención, Michael necesitó meses de fisioterapia. Una vez en pie nuevamente, el actor sufrió un accidente en su domicilio; tropezó y se fracturó uno de sus brazos.

“Eso no fue nada”, dijo en la entrevista, pues después de su percance en casa, Fox se ha roto el otro brazo, una mano y un hombro, además de haberse fracturado también el hueso orbital y el pómulo. “Mi mano se infectó y casi la pierdo (…). Fue un tsunami de desgracias“, confesó en el diálogo.

El año 2000, el intérprete creó la fundación Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research con la intención de recaudar fondos para investigaciones sobre la enfermedad. Si bien la enfermedad de Parkinson tiene tratamiento, no tiene cura y avanza progresivamente.

El 2020, Fox detalló su historial médico en su libro No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality.