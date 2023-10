Luego de que se desatara la guerra entre Israel y la Franja de Gaza, comandada por Hamás, la modelo y actriz de cine para adultos, Mia Khalifa, publicó una serie de comentarios en apoyo a Palestina en su cuenta de Twitter (X).

“Si observas la situación en Palestina y no estás del lado de los palestinos, entonces estás en el lado equivocado del apartheid y la historia lo demostrará con el tiempo“, fue uno de los comentarios de Khalifa que encendió el debate en la mencionada red social.

No obstante, en otra publicación la actriz agregó: “¿Puede alguien decirles a los luchadores por la libertad en Palestina que pongan sus teléfonos y filmen en horizontal?”, lo que la llevó a ser duramente criticada, pues varios de sus seguidores lo tomaron como una burla a las víctimas del grupo Hamás.

Las palabras de la actriz llegaron a los ejecutivos de Playboy Centerfold, una plataforma dependiente de la revista para adultos similar a OnlyFans donde Khalifa generaba contenido, quienes decidieron cerrar su canal.

Esta decisión se hizo pública luego de que la plataforma enviara un comunicado con la información a sus creadores de contenido y clientes:”En los últimos días, Mia ha hecho comentarios repugnantes y reprensibles celebrando los ataques de Hamás contra Israel y el asesinato de hombres, mujeres y niños inocentes. En Playboy fomentamos la libre expresión y el debate político constructivo, pero tenemos una política de tolerancia cero para el discurso de odio”.

Sumado a esto, señalaron que “esperan que la modelo comprenda que sus palabras y acciones tienen consecuencias”, firmaron.

Sin embargo, la libanesa no guardó silencio y se defendió en otro posteo: “Solo quiero asegurarme de que haya imágenes en 4k (alta definición) de mi gente derribando los muros de la prisión al aire libre en la que se vieron obligados a abandonar sus hogares para que tengamos buenas opciones para los libros de historia que escriben sobre cómo se liberaron del apartheid“, escribió refiriéndose a los palestinos.

“Por favor, preocúpate porque tu pequeña y triste empresa (que) carece de dirección y propósito antes de volver a pronunciar mi nombre”, dijo a Playboy. Acto seguido, afirmó que siempre apoyara “a todas las personas que luchan contra la opresión”.

I just wanna make sure there’s 4k footage of my people breaking down the walls of the open air prison they’ve been forced out of their homes and into so we have good options for the history books that write about how how they freed themselves from apartheid. Please worry about… https://t.co/sgx8kzAHnL

— Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023