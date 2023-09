Este 8 de septiembre se conmemora un año desde la muerte de Isabel II, reina del Reino Unido, quien falleció a los 96 años en el castillo de Balmoral, en Escocia, donde pasaba tradicionalmente los veranos.

Tras la confirmación de su deceso, miles de personas esperaron horas para ver el féretro de la monarca y rendirle honores.

Luego del fallecimiento, su hijo, Carlos III, asumió el trono a los 73 años. Desde entonces, no se prevé ningún gran evento público para conmemorar el cambio de era, según publicó DW.

El rey Carlos III y su esposa, la reina Camila, están en Balmoral, preservando la tradición que inició Isabel II, para ir a una pequeña iglesia cerca de Crathie Kirk a rezar.

El hijo mayor del monarca, William, asistirá junto a su esposa Kate a una misa privada en Gales, en St. Davis.

Por su parte, en la capital británica resonarán cañonazos desde el Hyde Park y la Torre de Londres.

A través de sus redes sociales, la Familia Real publicó un audio del actual rey, donde manifiesta que a un año de la muerte de la reina y de su ascenso al poder, “recordamos con gran afecto su larga vida, su devoto servicio y todo lo que significó para muchos de nosotros”.

In marking the first anniversary of Her late Majesty’s death and my Accession, we recall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us.

I am deeply grateful, too, for the love and support that has been shown to my wife and myself during… pic.twitter.com/NfM6LDWTA0

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 7, 2023