Hace más de un año que la actriz Ignacia Baeza, realizó una entrevista donde abordó su relación con la escritora Florencia Eluchans.

En conversación con Revista Ya, la intérprete mencionó que estaba en una relación con una mujer. “Ya no creo en los complementos de pareja. Mientras más afinidades se tengan, tanto mejor, y hoy tengo mucha afinidad con ella. Para mí, también es muy importante admirar a la pareja. La admiro mucho como novelista”, indicó.

“Yo la admiro, ella me admira y, más encima, podemos trabajar juntas. Ella cuenta historias y yo las puedo representar. Eso lo veo como un regalo”, agregó en junio del año pasado.

A su vez la actriz afirmó que “ella tiene sus hijos, ambas tenemos nuestras casas. Creo que las relaciones pueden funcionar muy bien así, con aire entremedio”, expresó.

¿Cómo está hoy Ignacia Baeza?

Desde entonces, Baeza no se había referido a su vida privada hasta ahora. Luego de varios meses, se refirió a lo que ocurrió después de conversar sobre su intimidad.

“Después de la entrevista solo recibí pura buena onda. Estaba súper asustada, no sabía qué iba a pasar o qué opinaría la gente. Pero para mi sorpresa, ha sido la raja, estoy demasiado agradecida”.

De hecho, Ignacia Baeza comentó hace un año: “Yo hoy amo a una mujer. Punto. Me parece que no resiste más análisis, o yo, por lo menos, no necesito encajarme en nada. No lo estoy buscando. Estoy buscando ser feliz”, complementó.

En esta misma línea, la actriz dijo que hablar con la verdad no debería ser un problema ni menos referirse a la orientación sexual de una persona.”No lo andaba buscando, estaba en una entrevista más profunda, me preguntaron y dije la verdad: “Sí, tengo polola”. ¿Fue difícil? Fue difícil. Pero ojalá deje ser noticia que alguien sale del clóset”, dijo a The Clinic.