El pasado 26 de marzo se estrenó Great Expectations, serie producida por la BBC que está basada en la novela homónima de Charles Dickens.

Tal como en el libro, la serie contará la historia de de Pip (Fionn Whitehead), un niño huérfano que espera mejorar su situación personal. Lo anterior hasta que el destino le presenta una misteriosa y excéntrica mujer, llamada Miss Havisham (Olivia Colman).

Dentro de la literatura, y en ficciones, Havisham es retratada como una rica mujer adulta que, en su juventud, fue abandonada en el altar por el amor de su vida.

Por aquello ella insiste en lucir su traje de novia por siempre. A eso se suma que vive en una mansión sumamente descuidada junto a su hija adoptiva llamada Estella. En todos lados es conocida como ‘La bruja del lugar’.

El cambio de Olivia Colman

Olivia Colman obtuvo reconocimiento internacional por su interpretación como Isabel II en la serie The Crown. La actriz ahora encarna a un personaje muy distinto, para lo que debió hacer muchos cambios.

Sin ir más lejos, se había adelantado que para lograr la esencia de esta misteriosa mujer usó una peluca de tonalidad blanca, además de un tocado de flores muertas, joyería de plata y un vestido totalmente sucio.

BioBioChile tuvo acceso a una conferencia internacional, donde la actriz de 48 años entregó sus impresiones respecto a este rol.

En este sentido, la ganadora los Óscar sostuvo que aceptó con rapidez cuando le ofrecieron interpretar a este extraño personaje.

“Cuando me ofrecieron este papel no pude decir que no. Yo realmente no pienso las cosas tan profundamente. Realmente vi el guion, me gustó mucho, quería interpretarla y quería trabajar con toda esta gente, así que eso fue, eso fue todo realmente”, indicó.

Olivia Colman playing up Miss Havisham’s malevolence rather than her eccentricity in the new #GreatExpectations is wonderfully, horribly effective. pic.twitter.com/W4MpM93TfY — Wall's World (@itswallsworld) April 3, 2023

En este sentido Olivia Colman reconoció que el mérito por la interpretación de Miss Havisham también lo tiene el equipo de vestuario, quienes lograron “ver más allá”.

“Creo que ellos fueron una ayuda, porque desde un inicio me dijeron: ‘No la vemos como una persona simplemente polvorienta, sino que está podrida por dentro’. Entonces de inmediato pensé: ‘Oh, Dios mío, eso es lo que tengo que hacer"”, indicó.

“Sobre el disfraz, puedo decir que es una pena que nunca se llegue a ver claramente a plena luz del día, pero estoy segura que logramos que se parezca a ella”, agregó.

Respecto a la personalidad del personaje, la intérprete sostiene que es interesante desde el punto de vista psicológico, ya que combina traumas con un carácter sumamente fuerte.

“Siempre la vi como una mujer que, al menos en el plano amoroso, se había dado por vencida. Por lo mismo asumo que había metido a todos los hombres al mismo saco. Desde el punto de vista del amor, puedo decir que Estella estaba un poco desfavorecida (ríe)”, comentó.

Olivia Colman’s Miss Havisham is bloody brilliant pic.twitter.com/UI322n7btG — Victor Manibo (@VictorManibo) March 29, 2023

En el pasado, este rol había sido interpretado por actrices como Gillian Anderson y Helena Bonham Carter. Ante esto Colman asegura que quiere mantener la esencia y darle su toque personal.

“Quería interpretarla hace mucho tiempo, así que pensé en su momento: ‘Bueno, es lo que sucede con todos los actores. Todos terminan interpretando los mismos papeles a veces, y eso no está nada de mal”, señaló.

“De todos modos, espero que mis amigas Helena y Gillian no piensen que estoy haciendo un mal trabajo con este papel”, remató entre risas.

Hay que señalar que la serie estará disponible a través de FX para Latinoamérica.