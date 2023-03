Jeremy Renner hablará por primera vez con los medios de comunicación por el accidente que casi lo mató el pasado 1 de enero, cuando fue arrollado por una máquina quitanieves en su propiedad.

En ese momento el actor de Marvel resultó con un traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas, que lo obligaron a someterse a una serie de operaciones para mantenerlo con vida. En la actualidad realiza sesiones de terapia.

En este sentido el artista conversará con la presentadora estadounidense Diane Sawyer en un especial titulado “Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph”. El programa adelantó algunas cuñas.

“Estuve despierto en todo momento. Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera (…) He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero he sido reabastecido y recargado con amor y titanio”, indicó.

Asimismo, en una instancia la periodista le preguntó: “Cuando te miras en el espejo, ¿ves una cara nueva?”, a lo que Jeremy Renner respondió: “No, veo a un hombre con suerte”.

Jeremy Renner tras accidente

Su sobrino, quien fue salvado por el actor en ese momento, también estuvo presente en aquella conversación. El muchacho entregó detalles del accidente.

“Lo veo en un charco de sangre que sale de su cabeza. Yo corrí hacia él y sinceramente no pensé que estaba vivo”, puntualizó.

“Quedó con la rodilla derecha, tobillo derecho roto, tibia de la pierna izquierda rota, tobillo izquierdo roto, clavícula derecha rota, hombro derecho roto. Cara, cuenca del ojo, mandíbula rota. Pulmón colapsado. Perforado desde la costilla, el hígado”, añadió.

Hay que señalar que el programa será estrenado el próximo 6 de abril por la cadena ABC.