El cantante puertorriqueño Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, protagonizó la primera portada de la revista Time completamente en español, donde habló de su música, el cine y aprovechó para bromear sobre el actor chileno Pedro Pascal.

El Conejo Malo comentó, por ejemplo, respecto a su futura presentación en Coachella, cómo ha sido su proceso creativo para crear nuevas canciones, así como también sus proyectos en el cine.

Fue en ese tópico donde le preguntaron respecto a su película con Marvel sobre El Muerto, proyecto que fue anunciado con bombos y platillos en 2022. “Aún no hemos grabado ninguna escena. Quizá me cambien por Pedro Pascal”, bromeó entonces.

Así, y sin dar mayores pistas sobre la entrega, el artista dio a entender que el proyecto estaría momentáneamente en pausa, sin tener mayores novedades desde octubre de 2022, cuando se anunció a Jonás Cuarón como el director de la cinta.

También recordó su aparición en Bullet Train, donde se enfrenta en un tren en movimiento contra Brad Pitt, asegurando que la experiencia “fue súper cabrón”.

“Siempre me ha gustado actuar. Donde crecí, si algo te gusta es lo único que te gusta. Es complicado tomar clases de música, piano, canto y actuación. Requiere dinero y tiempo (…) Siempre me gustó actuar, pero no más que la música. La música siempre primero”, contó.

De igual forma, el músico reconoció que antes no había tenido la oportunidad de actuar, por lo que cuando el momento llegó, fue “gracias a mi fama y éxito en la música. Lo he probado y me gusta”.

También recordó su debut en la pantalla con Cassandro, apuntando que “recuerdo que estaba nervioso. Creo que estaba más nervioso que con Bullet Train porque era mi primera experiencia. No quería joderlo o dañarlo. Actuar con Gael fue genial y me trataron súper bien. Me alegro que haya sido mi primera experiencia”.