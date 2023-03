Un comentado evento se viralizó en redes esta semana, se trata de una exposición en honor a Pedro Pascal que tuvo lugar en Barcelona, España el pasado fin de semana. Allí varios artistas de las redes sociales llegaron a exponer sus productos inspirados en él actor.

La iniciativa fue organizada por la galería de arte Leopardo Leopardi, que tiene una temática rosa, donde se exponen y están a la venta distintos objetos y accesorios de marcas locales, según detallan en su perfil de Instagram.

Fue allí que varios artistas locales llegaron a exponer y vender sus productos con temática de Pedro Pascal y sus personajes. Fue la usuaria y artista de TikTok Laura Mestrre quien compartió parte de la exposición a través de un video que ya acumula miles de likes y dejó varias reacciones.

Chilenos también quieren una exposición de Pedro Pascal

Incluso algunos usuarios chilenos de la red social reclamaron por qué no se hace algo como eso en Chile, lugar donde nació el popular actor. “Me ofende que no sea en Chile”; “Esto se salió de control”; “Qué fenómeno cultural es este, nunca había visto uno así”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que recientemente Pascal llegó a lo que parece ser el peak de su éxito con la serie inspirada en el videojuego The Last Of Us, donde interpreta a un hombre que perdió a su hija y debe sobrevivir en un mundo apocalíptico cuidando a una niña de 14 años con quien logra formar una fuerte amistad.

Asimismo, a inicios de marzo también se estrenó la tercera temporada de The Mandalorian, serie del universo de Star Wars donde el actor chileno es protagonista y debe cuidar a Grogu, también conocido como “Baby Yoda”.

Su éxito ha sido tal que desde el estreno de The Last Of Us en enero, las redes sociales lo han hecho tendencia, donde constantemente circula contenido respecto al actor y su carrera internacional.